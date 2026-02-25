Khảo sát vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa: Thí sinh lưu ý gì về cấu trúc đề? 25/02/2026 15:59

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin về đề khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm 2026.

Trao đổi với PLO vào chiều 25-2, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết cấu trúc đề khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm 2026 tương tự như các năm trước nhằm tránh sự xáo trộn.

Thí sinh tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa vào năm ngoái. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, đề khảo sát gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Phần trắc nghiệm: Thí sinh làm bài khảo sát 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và vận dụng, giải quyết vấn đề thực tiễn trong thời gian 30 phút.

Phần tự luận: Thí sinh làm bài khảo sát trong thời gian 60 phút, gồm khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết), thí sinh làm bài bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Thí sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Thời gian làm bài khảo sát là 90 phút.

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa được thành lập hồi tháng 5-2024, tách từ trường THPT chuyên cùng tên.

Năm 2025, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa nhận được 4.851 hồ sơ đăng ký khảo sát vào trường. Với chỉ tiêu 350, tỉ lệ chọi vào trường 1/13,8.

Đây là tỉ lệ chọi cao nhất kể từ năm 2015 (trừ năm 2021 không tổ chức thi). Các năm trước, khi còn là hệ THCS của trường chuyên Trần Đại Nghĩa, số hồ sơ mỗi năm khoảng 3.500 - 4.000, tỉ lệ chọi phổ biến là 1/7 đến 1/8.