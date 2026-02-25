Tuyển sinh đại học 2026: Hết thời đăng ký nguyện vọng 'thả ga' 25/02/2026 10:16

(PLO)- Giới hạn nguyện vọng xét tuyển, siết xét tuyển học bạ, quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ... là những thay đổi lớn trong tuyển sinh đại học năm 2026.

Bộ GD&ĐT đã công bố Thông tư 06/2026 ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng sau khi tiếp thu phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đào tạo và các bộ ngành.

Học sinh Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hoà, trong lễ khai giảng năm học. Ảnh minh hoạ: NGUYỆT NHI

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 có nhiều điểm mới so với trước đó, học sinh lớp 12 cần lưu ý. Cụ thể:

Giới hạn nguyện vọng đăng ký

Năm 2026, quy chế tuyển sinh đại học quy định thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 01 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Trước đây, không giới hạn nguyện vọng nên có tình trạng thí sinh đăng ký tới 100 nguyện vọng

Thứ tự nguyện vọng ngành sư phạm

Năm nay, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 05. Trong khi đó, các năm trước, không quy định nguyện vọng đăng ký

Giới hạn phương thức tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh năm 2026 quy định cơ sở đào tạo sử dụng tối đa năm phương thức tuyển sinh không bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển, xét tuyển đối tượng dự bị đại học.

Mỗi phương thức tuyển sinh phải quy định rõ các tiêu chí đánh giá xét tuyển, cách thức tính điểm xét, điều kiện trúng tuyển, còn những năm trước, không giới hạn phương thức tuyển sinh.

Xét tuyển học bạ

Quy chế 2026 nêu với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập học học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu ba môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Bên cạnh đó, thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Năm 2025, quy chế yêu cầu nếu xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT, các trường bắt buộc phải sử dụng kết quả học cả năm lớp 12, đồng thời quy định trọng số tối thiểu 25% của điểm xét tuyển từ kết quả này.

Điểm cộng

Quy chế tuyển sinh năm 2026 nêu điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển).

Trong đó, điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3, điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0-1,5. Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0-1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Trước đây, Bộ GD&ĐT quy định điểm cộng đối với thí sinh có thành tích đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét (tối đa 3 điểm đối với thang điểm 30).

Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ

Năm 2026, bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và điểm xét môn ngoại ngữ xây dựng phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng. Bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ khác và điểm xét môn ngoại ngữ tương ứng do Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quy định.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Trước đây, Bộ GD&ĐT quy định các trường vẫn có thể quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển nhưng trọng số điểm xét không được vượt quá 50%. Quy định này đảm bảo thí sinh có thể tận dụng lợi thế ngoại ngữ nhưng không gây mất cân bằng so với các thí sinh khác.

Ngoài ra, một điểm thí sinh cần lưu ý là lịch tuyển sinh đại học dự kiến được đẩy lên nửa tháng, bởi lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12-6, sớm hơn so với mọi năm.

Theo đó, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7. Thí sinh biết kết quả đỗ hay trượt từ 17 giờ ngày 10-8, thời điểm kết thúc lọc ảo, đến 17 giờ ngày 13-8.

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố phương thức tuyển sinh, năm nay đa số sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp.