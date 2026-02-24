1 ngành đại học ở TP.HCM chỉ tuyển thí sinh tốp 20% đạt điểm toán cao nhất cả nước 24/02/2026 13:55

(PLO)- Thí sinh muốn xét tuyển vào 20/20 ngành học của trường phải có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 20 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất.

Theo công bố dự kiến từ Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2026, trường có nhiều thay đổi lớn trong tuyển sinh ĐH chính quy thí sinh cần lưu ý.

Cụ thể, trường dự kiến tuyển sinh 20 ngành đào tạo và chỉ với 2 phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển tổng hợp.

Ở phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong thời gian học tập ở bậc THPT và thí sinh đạt giải vàng, bạc, đồng trong Kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế, Olympic. Tùy theo môn thí sinh đạt giải sẽ được ưu tiên xét tuyển vào những ngành học tương ứng.

Đặc biệt, ở phương thức xét điểm tổng hợp là phương thức lần đầu tiên được trường triển khai tuyển sinh theo chủ trương chung của ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo đó, điểm xét tuyển là tổng các điểm thành phần: 47,5% điểm THPT, 47,5% điểm thi đánh giá năng lực, 5% điểm học bạ, điểm cộng, điểm ưu tiên. Tùy theo thí sinh có những loại điểm thi nào sẽ tính theo điểm quy đổi tương ứng. Thang điểm xét tuyển 100.

Thông tin tuyển sinh từng ngành năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ thông tin.

Trường ĐH Công nghệ thông tin lưu ý, điểm sàn đối với thí sinh xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải đạt 20 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn cao nhất. Riêng thí sinh xét vào ngành Thiết kế vi mạch phải thuộc top 25% thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn toán cao nhất toàn quốc (theo số liệu BGD&ĐT công bố hàng năm).

Đối với kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026, thí sinh phải đạt tối thiểu 600 điểm cho tất cả các ngành, thang điểm 1.200. Với ngành Thiết kế vi mạch, thí sinh phải thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn toán trong bài thi đánh giá năng lực cao nhất.

Đối với ngành đào tạo sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, trường lưu ý thí sinh bắt buộc phải thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT thành điểm môn ngoại ngữ dùng để xét tuyển.

Để nắm thông tin tuyển sinh chi tiết, thí sinh xem TẠI ĐÂY.