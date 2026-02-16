Trường Đại học Kinh tế - Luật công bố học phí và phương thức tuyển sinh 2026 16/02/2026 07:13

(PLO)- Trường Đại học Kinh tế - Luật vừa công bố thông tin tuyển sinh chính thức năm 2026. Năm 2026, trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh chính.

Trường Đại học Kinh tế-Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã công bố thông tin tuyển sinh chính thức năm 2026.

Một giờ học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật. Ảnh: THUẬN VĂN

Năm nay, trường tuyển 3.200 sinh viên, tăng 500 so với năm ngoái.

6 tổ hợp tuyển sinh của Đại học Kinh tế - Luật gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), X25 (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật), X26 (Toán, Tiếng Anh và Tin học).

Năm 2026, trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh chính:

Thứ nhất, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (tối đa 5% chỉ tiêu).

Thứ hai, xét tuyển tổng hợp từ điểm bài thi đánh giá năng lực, bài thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ. Công thức tính điểm xét tuyển cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm học lực là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Điểm học lực với từng nhóm thí sinh như sau:

Phương thức xét tuyển tổng hợp sử dụng thang điểm 100. Tất cả điểm thành phần đều được quy đổi trước khi áp dụng công thức tính điểm xét tuyển:

Căn cứ tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học và kết quả học tập ở bậc đại học trong 3 năm gần nhất, hệ số quy đổi điểm và các trọng số được dự kiến dựa trên kết quả thành phần.

Thí sinh tốt nghiệp từ các trường THPT thuộc danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được cộng 5 điểm. Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế quy đổi theo quy định của trường; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đáng chú ý, nguồn tuyển thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 50 điểm theo thang điểm 100 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp). Riêng đối với thí sinh đăng ký các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, ngưỡng đầu vào sẽ do Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp quy định.

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng gồm: ngành Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing).