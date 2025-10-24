Trường Đại học Kinh tế - Luật và 25 năm Kết nối - Khát vọng 24/10/2025 18:34

(PLO)- Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (6-11-2000 – 6-11-2025) với nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đối tác đồng hành tham dự.

Chiều 24-10, tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL, Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “UEL 25 năm Kết nối - Khát vọng: Hiện thực hóa chiến lược 2021-2030, tầm nhìn 2045”.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhấn mạnh, sau 25 năm hình thành và phát triển, UEL đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín của hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị khoa học với chủ đề “UEL 25 năm kết nối khát vọng: Hiện thực hóa chiến lược 2021-2030, tầm nhìn 2045”.

Theo PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 của nhà trường được xây dựng bài bản, bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều biến động về kinh tế, xã hội và giáo dục, việc hiện thực hóa chiến lược cần đến sự hợp lực của toàn bộ hệ sinh thái giáo dục – từ Đại học Quốc gia TP.HCM, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, báo chí cho đến chính nội lực của đội ngũ viên chức và người lao động trong trường.

Quang cảnh hội nghị khoa khoa học diễn ra chiều nay

“Hội nghị hôm nay không chỉ là dịp tổng kết hành trình đã qua, mà còn là không gian chia sẻ, lắng nghe, tiếp thu những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học và đối tác, để nhà trường bước vào chặng đường mới với tinh thần thống nhất, sáng tạo và trách nhiệm”, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh chia sẻ.

Đại diện đối tác đồng hành, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP. HCM, đánh giá Trường Đại học Kinh tế – Luật từ lâu đã khẳng định vị trí của mình như một trong những đơn vị đào tạo uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản trị tại Việt Nam.

Với chiến lược đồng hành, chia sẻ lâu dài, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ cùng đồng hành cùng nhà trường bằng trách nhiệm nghề nghiệp, bằng thiện chí và tất cả sự trân trọng dành cho tri thức, đồng thời kỳ vọng trường sẽ tiếp tục đi đầu trong mô hình đào tạo gắn với thực tiễn, gắn với nhu cầu thật của xã hội.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP. HCM chia sẻ, thảo luận tại hội nghị

Từ góc nhìn truyền thông, ông Mai Ngọc Phước cũng gợi mở nhiều định hướng để nhà trường phát triển bền vững, đồng thời đề xuất nâng tầm hợp tác giữa Nhà trường và báo chí, trong đó có Báo Pháp Luật TP.HCM theo các định hướng cụ thể. Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM tin tưởng: “Báo chí có sức mạnh lan tỏa, nhà trường có sức mạnh tri thức. Khi hai sức mạnh này kết hợp, chúng ta có thể tạo ra giá trị thật sự cho xã hội”.

Hội nghị khoa học “UEL 25 năm kết nối khát vọng: Hiện thực hóa chiến lược 2021-2030, tầm nhìn 2045” đã diễn ra với nhiều đóng góp, tham luận chất lượng tới từ Trường Đại học Kinh tế - Luật, lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM và từ các chuyên gia, nhà khoa học, đối tác đồng hành của nhà trường.