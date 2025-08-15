Toàn cảnh Hội thảo 'Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật' 15/08/2025 17:39

(PLO)- Sáng 15-8, Trường Đại học Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật".

Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 30-4-2025.

Hội thảo là diễn đàn phân tích, bình luận chuyên sâu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp của Nghị quyết số 66-NQ/TW; bàn luận về đổi mới tư duy lập pháp và thi hành pháp luật trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; đánh giá thực trạng xây dựng và thi hành pháp luật tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp khả thi để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 66-NQ/TW.

Hội thảo được tổ chức, tập trung vào 3 nội dung chính: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW; Đổi mới tư duy thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW; Truyền thông chính sách trong xây dựng pháp luật.

TS Nguyễn Thanh Tú (giữa), Thứ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các đại biểu, khách mời tại buổi hội thảo.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Hội thảo được đánh giá là nơi quy tụ trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan báo chí cùng trao đổi, phân tích và đề xuất những khuyến nghị thiết thực liên quan đến Nghị quyết 66.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, bày tỏ vui mừng khi khi đây là lần thứ 3 nhà trường hợp tác cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức hội thảo. Riêng hội thảo lần này về một chủ đề vừa mang tính thời sự, vừa giàu giá trị học thuật. Ông cũng nhấn mạnh hội thảo với thông điệp “Xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá”, Nghị quyết 66 khẳng định vai trò then chốt của một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu đề dẫn cho hội thảo, Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho rằng Nghị quyết 66 đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp. Ông nhìn nhận: "Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu phải bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, nhìn nhận, Nghị quyết 66-NQ/TW cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập trong tình hình mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là “Bộ tứ trụ cột” để biến

﻿ khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng.

TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, phát biểu tại hội thảo. Ông đánh giá cao nỗ lực, sự phối hợp của Trường Đại học Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM trong việc tổ chức hội thảo.

Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM; PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật và Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, đồng chủ trì các phiên trao đổi tại hội thảo (thứ tự từ trái sang).

Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM, chia sẻ về công tác xét xử tại TAND hai cấp TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, trình bày tham luận về vai trò truyền thông trong việc kết nối, phản biện, đóng góp ý kiến... từ công chúng đến với các cơ quan xây dựng pháp luật.

Viện sĩ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện, cố vấn cao cấp Viện Pháp luật quốc tế và So sánh, Trường ĐH Kinh tế-Luật, đánh giá cao tinh thần của Nghị quyết 66 với những điểm mới, tiến bộ về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật. Tại hội thảo, ông đã dẫn chứng cụ thể các vụ việc thi hành luật trong thực tiễn.

TS Thái Thị Tuyết Dung, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thanh tra - Pháp chế, Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ quan điểm về các vụ án gây tác động rất lớn đến nhận thức của xã hội về thực thi pháp luật.

PGS-TS Đỗ Minh Khôi, Đại học Kinh tế TP.HCM, chia sẻ với hội thảo về vai trò của con người và kỹ năng tư duy trong xây dựng pháp luật

Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, chia sẻ về nội dung thay đổi tư duy trong công tác xây dựng pháp luật từ góc nhìn xây dựng pháp luật bằng cơ chế quản lý sang xây dựng pháp luật để kiến tạo phục vụ.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, nhấn mạnh việc chính sách pháp luật khi ban hành phải phù hợp, sát với thực tiễn.﻿

Luật sư Nguyễn Quốc Cường, Công ty Luật TNHH Infinity Việt Nam, cho rằng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực thi pháp luật là một trong 4 định hướng đổi mới mà Nghị quyết 66 đề ra.

﻿ Hội thảo còn là dịp để tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.