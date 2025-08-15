Toàn cảnh Hội thảo 'Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật'

(PLO)- Sáng 15-8, Trường Đại học Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật".
Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 30-4-2025.
Hội thảo là diễn đàn phân tích, bình luận chuyên sâu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp của Nghị quyết số 66-NQ/TW; bàn luận về đổi mới tư duy lập pháp và thi hành pháp luật trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; đánh giá thực trạng xây dựng và thi hành pháp luật tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp khả thi để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 66-NQ/TW.
Hội thảo được tổ chức, tập trung vào 3 nội dung chính: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW; Đổi mới tư duy thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW; Truyền thông chính sách trong xây dựng pháp luật.
Hội thảo được đánh giá là nơi quy tụ trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan báo chí cùng trao đổi, phân tích và đề xuất những khuyến nghị thiết thực liên quan đến Nghị quyết 66.
Hội thảo còn là dịp để tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.