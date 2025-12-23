Chuẩn bị xét xử cựu Chủ tịch Z Holding sản xuất sữa giả Hiup 23/12/2025 17:03

(PLO)- Các bị cáo trong vụ sữa giả Hiup bị xét xử về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Ngày 23-12, TAND TP Hà Nội ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỉ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (viết tắt là Công ty Z Holding).

Phiên tòa bắt đầu từ ngày 1-5-2026 và sẽ kéo dài trong nhiều ngày. HĐXX gồm 5 thành viên, với 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân; Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Một kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội và 4 kiểm sát viên của VKSND Tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Các bị cáo trong vụ án này bị xét xử về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5-2025, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding), Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh (cùng là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) là những người trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Để thực hiện hành vi phạm tội, 3 bị can chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm.

Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

Việc tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cáo trạng xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỉ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỉ đồng (gồm doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỉ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỉ đồng).

Các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỉ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có. Cụ thể, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỉ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.