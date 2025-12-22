Sắp xét xử vợ chồng cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 22/12/2025 15:44

(PLO)- Cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cùng chồng là bị cáo Lê Hoàng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ...

TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xét xử sơ thẩm cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga cùng chồng là bị cáo Lê Hoàng về tội nhận hối lộ.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và 52 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Phiên tòa được mở từ ngày 5-1 đến ngày 14-1-2026. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh. Tòa án cũng triệu tập những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng...

Bị cáo Trần Việt Nga. Ảnh: Bộ Y tế

Theo cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Trong thời gian từ 2018-2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị can là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong 3 hoạt động: thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, lợi dụng những khó khăn, bất cập, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn cấp Giấy tiếp nhận.

Để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp Giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đưa tiền chi ngoài với mức trung bình từ 5-10 triệu đồng hồ sơ, tùy từng thời điểm và từng loại hồ sơ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: BCA

Việc đưa, nhận tiền như trên được các bị can Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuân (cùng là cựu Cục phó) biết và đồng ý với chủ trương và thống nhất cơ chế chia tiền.

Đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, từ tháng 8-2018, sau khi được Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận. Trần Việt Nga chỉ đạo bị can Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó phòng Giám sát và Truyền thông) quán triệt với các các chuyên viên trong Phòng về cơ chế thu tiền để chuyển cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên đã trao đổi, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng/hồ sơ.

Đối với thủ tục về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP), bị can Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc điều hành Công ty MediPhar, Công ty Medi USA) đã thỏa thuận và đưa tiền cho Cao Văn Trung (cựu Trưởng phòng giám sát và truyền thông) để Trung đưa cho Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long. Nhờ đó 2 nhà máy được tạo điều kiện xếp lịch thẩm định sớm, bỏ qua một số tồn tại.

Trước khi GMP hết hạn, Mạnh tiếp tục đưa tiền nhờ Trung đưa cho Phong, Long sớm thẩm định lại, bỏ qua các sai phạm thiếu sót của nhà máy trong quá trình thẩm định, hậu kiểm để cấp GMP.

Lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn trong 3 lĩnh vực trên, từ 2018-2024, Nguyễn Thanh phong cùng 33 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm có hành vi nhận hối lộ của 21 bị can là cá nhân, doanh nghiệp.

Trong đó, bị can Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 44 tỉ đồng, bị can Trần Việt Nga hưởng lợi 8 tỉ đồng...