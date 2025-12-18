Doanh nghiệp phải chi tiền để được xếp lịch kiểm tra an toàn thực phẩm 18/12/2025 17:26

(PLO)- Quá trình thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP, doanh nghiệp phải chi tiền để được xếp lịch kiểm tra, bỏ qua lỗi...

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng 53 bị can khác về các tội đưa, nhận hối lộ.

Sai phạm tại Cục An toàn thực phẩm xảy ra ở các lĩnh vực, gồm: Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Doanh nghiệp chi tiền để được xếp lịch thẩm định. Ảnh minh họa/AI

Liên quan sai phạm cấp GMP, cáo trạng xác định bị can Nguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA có hành vi đưa hối lộ hơn 3,4 tỉ đồng.

Cụ thể, từ năm 2020-2024, bị can Mạnh chi hơn 1 tỉ đồng cho Cục An toàn thực phẩm khi đoàn kiểm tra xuống thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 giấy chứng nhận GMP cho nhà máy của Công ty CP Dược phẩm liên doanh Mediphar và nhà máy của Công ty CP Dược phẩm MediUSA.

Để được xếp lịch thẩm định nhà máy, Mạnh đã đưa cho bị can Cao Văn Trung, phó trưởng Phòng giám sát ngộ độc (Cục An toàn thực phẩm), trưởng đoàn thẩm định 30 triệu đồng để đưa cho bị can Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng), Nguyễn Hùng Long (cựu Cục phó).

Từ năm 2020-2024, mỗi khi Cục An toàn thực phẩm có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định nhà máy, Mạnh đưa cho Trung 30 triệu đồng mỗi lần đoàn kiểm tra xuống thẩm định. Tổng cộng, Mạnh đưa tiền 4 lần là 120 triệu đồng.

Số tiền này, Trung đã đưa cho ông Long 4 lần, tổng cộng 40 triệu đồng, đưa cho ông Phong 4 lần, tổng cộng 80 triệu đồng.

Khi đoàn kiểm tra xuống thẩm định Nhà máy MediUSA ngày 19-6-2020 có kết luận còn một số tồn tại, yêu cầu công ty khắc phục và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến Cục An toàn thực phẩm trong vòng 90 ngày. Cùng ngày, theo yêu cầu của Trung, Mạnh chi 165 triệu đồng cho đoàn kiểm tra.

Ngày 22-10-2020, đoàn kiểm tra xuống thẩm định Nhà máy Mediphar có kết luận tương tự. Mạnh chi 180 triệu đồng cho đoàn kiểm tra.

Đến ngày 4-1-2024, khi đoàn kiểm tra đến tiến hành thẩm định lại nhà máy, Mạnh tiếp tục đưa 210 triệu đồng cho đoàn kiểm tra.

Sau đó, đoàn kiểm tra thẩm định có kết luận, kiến nghị Công ty MediUSA và Công ty Mediphar khắc phục. Mặc dù 2 công ty này thực hiện báo cáo qua loa, mang tính hình thức, đối phó nhưng Trung chỉ đánh giá báo cáo khắc phục tồn tại của 2 công ty trên hồ sơ và ảnh chụp do công ty gửi mà không kiểm tra tính xác thực. Sau đó, Trung đề xuất lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cấp 4 giấy chứng nhận GMP cho 2 nhà máy này.

Vào ngày 9-11-2022, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Nhà máy Mediphar, lập biên bản kiểm tra về an toàn thực phẩm. Quá trình hậu kiểm phát hiện lỗi “không lấy mẫu do không có sản phẩm trong kho”, Mạnh đề nghị Trung bỏ qua.

Trung đồng ý và yêu cầu Mạnh chi cho đoàn kiểm tra hậu kiểm 200 triệu đồng. Do đó, Đoàn kiểm tra lập biên bản và nêu rõ “không có kiến nghị”.

Kết quả điều tra xác định trong 5 lần thẩm định, hậu kiểm, Mạnh chi hơn 1,06 tỉ đồng cho Trung. Trung đưa cho Nguyễn Thanh Phong 330 triệu đồng. Bản thân Trung nhận 150 triệu đồng. Số tiền còn lại chi cho các thành viên khác.

Theo cơ quan tố tụng, hiện bị can Mạnh đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố về các tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, cơ quan điều tra tách, chuyển tài liệu của bị can Mạnh đến C03 để điều tra, xử lý cùng vụ án.