Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 9,3 tỉ đồng để đánh bạc và trả nợ 16/03/2026 18:25

(PLO)- Lợi dụng lòng tin của các bị hại, Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 9,3 tỉ đồng của 7 khách hàng dưới hình thức vay tiền "đáo hạn ngân hàng".

Ngày 16-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hưng (32 tuổi) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc Hưng có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Việt Hưng bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tháng 10-2020, Hưng được một Ngân hàng chi nhánh Kiên Giang ký hợp đồng lao động không thời hạn. Nhiệm vụ được giao là chuyên viên thẩm định tín dụng.

Tuy nhiên, đến tháng 7-2022, Ngân hàng đã ra Quyết định xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động với Hưng. Trong thời gian này, lợi dụng mối quan hệ với các khách hàng quen biết trước đó Hưng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Kết quả điều tra, Hưng đã lừa các 7 khách hàng để vay tiền "đáo hạn ngân hàng," với số tiền 9,3 tỉ đồng, rồi hứa hẹn sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi trong vòng 1-2 ngày. Tuy nhiên, Hưng đã sử dụng toàn bộ số tiền này để tham gia đánh bạc qua mạng và chi trả nợ cá nhân.