An Giang: Tòa tuyên án 3 cựu phó chủ tịch TP Long Xuyên và các thuộc cấp 04/02/2026 15:19

(PLO)- Cả 3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (tỉnh An Giang cũ) cùng bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị tuyên phạt 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngày 4-2, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (cũ) cùng 26 thuộc cấp liên quan các sai phạm trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( QSDĐ).

3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (cũ) cùng 26 thuộc cấp tại tòa. Ảnh: BT

Theo đó, cả 3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (cũ) cùng bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Sinh và bị cáo Đào Văn Ngọc mỗi bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 5 năm. Còn bị cáo Huỳnh Giang Sơn bị tuyên phạt 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm.

Cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có 5 bị cáo bị tuyên phạt 1 năm tù cải tạo không giam giữ; 1 bị cáo bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù (bằng thời gian tạm giam). Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2-3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 4-5 năm.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên sung vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,8 tỉ đồng do các bị cáo và người liên quan giao nộp để đảm bảo quá trình thi hành án. Cạnh đó, người thừa kế của Võ Văn Trung (chủ mưu vụ án, đã tự sát hồi năm 2022), có trách nhiệm bồi thường cho ngân sách hơn 1,7 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018-2022, Võ Văn Trung (cựu Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng TP Long Xuyên) đã lợi dụng chức vụ để lập khống hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm chiếm đoạt đất công.

Theo đó, Trung đã làm khống 5 hồ sơ tái định cư và tự soạn quyết định giao đất cho người thân trong gia đình. Đồng thời, cắt ghép chữ ký của lãnh đạo UBND TP Long Xuyên lúc bấy giờ, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả, rồi hoàn tất thủ tục xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Trung chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định từ năm 2010-2022, Trung đã làm khống 23 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng tái định cư, thu lợi bất chính.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 3 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên (cũ). Ảnh: BT

Cáo trạng quy kết 3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên và cấp dưới đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao. Do vậy, không phát hiện người xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt.

Hành vi vi phạm của các bị cáo đã dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 19 hồ sơ của 16 hộ dân không đúng đối tượng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Sinh đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Đồng thời, ký quyết định giao đất làm nhà ở và cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với 16 hồ sơ của 15 hộ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng.

Cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, bị cáo Đào Văn Ngọc và Huỳnh Giang Sơn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, ký quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng, gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

Còn bị cáo Huỳnh Lê Phong, cựu Trưởng Phòng TN&MT bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ; ký tờ trình đề nghị giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với 16 hồ sơ của 15 hộ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Bảo, cựu Phó Trưởng Phòng TN&MT được xác định đã thiếu trách nhiệm khi ký tờ trình đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với hai hồ sơ của một hộ, gây thiệt hại hơn 1,81 tỉ đồng.

Cũng trong vụ án này, nhiều cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc đo đạc xác định ranh giới, mốc giới ngoài thực địa; thiếu trách nhiệm trong khâu tiếp nhận hồ sơ.

Mặt khác, khi phát hiện quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc quyết định giải tỏa di dời chỉ là bản photo nhưng không yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu, vẫn xác nhận đủ điều kiện, dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng...