Nhân viên tham ô hơn 5 tỉ, công ty xóa cho 2,4 tỉ đồng vì cám cảnh nghèo khó 17/03/2026 12:34

(PLO)- Lợi dụng vị trí quản lý, một trưởng phòng kinh doanh đã thu tiền khách hàng tại nhiều tỉnh, thành rồi chiếm đoạt 5,18 tỷ đồng.

Ngày 17-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Thơ (38 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “Tham ô tài sản”, liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 5,1 tỷ đồng của công ty.

Theo cáo trạng, Thơ làm việc tại thiết bị điện tử ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), từ năm 2016 với vị trí nhân viên kinh doanh, có nhiệm vụ bán hàng và thu tiền từ khách. Đến tháng 11-2021, bị cáo được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kinh doanh, quản lý hoạt động bán hàng và đội ngũ nhân viên.

Bị cáo Nguyễn Thành Thơ tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Dù không ký hợp đồng lao động chính thức, Thơ vẫn được công ty trả lương từ 15 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng và quyền hạn được giao và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bán hàng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 1-2023, Thơ trực tiếp thu tiền của khách hàng tại 10 tỉnh, thành như Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre, TP.HCM… với tổng số tiền hơn 5,18 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1,07 tỷ đồng được chuyển khoản, số còn lại thu bằng tiền mặt.

Toàn bộ số tiền thu được, thay vì nộp lại cho công ty, bị cáo đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Thơ đem đầu tư mua bán thiết bị điện tử trong thời điểm dịch COVID-19 nhưng thua lỗ hơn 3 tỷ đồng, dùng khoảng 1,5 tỷ đồng để trả nợ, phần còn lại tiêu xài.

Để che giấu hành vi, bị cáo yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc thông qua tài khoản của người quen, sau đó chuyển lại cho mình. Tổng số tiền đi qua các tài khoản trung gian này lên đến hàng trăm triệu đồng.

HĐXX đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thành Thơ 16 năm tù về tội tham ô tài sản. Ảnh: HUỲNH DU

Ngoài ra, Thơ còn đưa ra thông tin bán hàng thanh lý giá rẻ nhằm thu tiền ngoài sổ sách. Nhiều khách hàng đã thanh toán đầy đủ nhưng công ty không nhận được tiền.

Vụ việc bị phát hiện, Công ty cho Thơ nghỉ việc vào tháng 1-2023. Đến ngày 31-7-2024, bị cáo bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Về khắc phục hậu quả, bị cáo và gia đình đã bồi thường một phần bằng các thửa đất trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng và 30 triệu đồng tiền mặt. Đại diện bị hại là Giám đốc công ty thiết bị điện cho biết tại tòa: "Do thấy hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, cha mẹ bị bệnh nặng, con bị cáo còn nhỏ, vợ thu nhập thấp nên xóa phần nợ còn lại hơn 2,4 tỷ đồng".

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Thanh Thơ là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo 16 năm tù.