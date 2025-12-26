Cựu trưởng phòng Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng cũ lãnh án vì nhận hối lộ 26/12/2025 14:53

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Sang (cựu trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng cũ; nay là Sở Xây dựng TP Cần Thơ) 5 năm tù về tội nhận hối lộ.

Ngày 26-12, TAND khu vực 5 – Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thái Thanh Sơn 1 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ; Cao Thanh Sang (cựu trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng cũ; nay là Sở Xây dựng TP Cần Thơ) 5 năm tù về tội nhận hối lộ.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Ngoài ra, HĐXX còn cấm bị cáo Sang đảm nhiệm chức vụ hai năm kể từ khi chấp hành xong bản án.

Theo cáo trạng, Sơn là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Sơn Phụng, tố giác đã đưa tiền cho bị cáo Sang trong việc cấp phù hiệu xe và tiền tập huấn từ ngày 1-2-2016 đến ngày 1-2-2023.

Cụ thể, năm 2010, Công ty Sơn Phụng được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô. Ngành nghề hoạt động lần đầu là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Từ khi hoạt động đến nay công ty đã xin đổi giấy phép 6 lần.

Cuối năm 2015, theo quy định tại Nghị định 86/2014, ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên muốn hoạt động kinh doanh phải gắn phù hiệu.

Do lượng xe ô tải của công ty tăng nhanh nên ngày 17-12-2015, Công ty Sơn Phụng làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô lần 3 gửi đến Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng (cũ) để thêm loại hình kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Tuy nhiên, hồ sơ công ty chưa đáp ứng quy định… nên không được cấp phép.

Từ đó, Sơn nhờ người dẫn đến nhà Sang (khi đó là Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái) làm quen để nhờ giúp đỡ cấp giấy phép và phù hiệu xe. Theo Sơn, sau khi gặp, bị cáo Sang đưa ra điều kiện để được cấp giấy phép và phù hiệu thì Sơn đưa tiền cho Sang 500.000 đồng/xe và Sơn đồng ý.

Sau khi thỏa thuận xong, ngày 5-1-2016, Sang cùng với hai người nữa đến kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải của công ty để cấp phép, trong biên bản ghi nhận khống nơi đỗ xe của công ty và phương án phòng chống cháy nổ… Hôm sau, công ty được cấp phép.

Từ đó đến tháng 9-2016, số lượng xe do công ty quản lý tăng nhanh dẫn đến diện tích nơi đỗ xe không đảm bảo, Sang cho Sơn thuê 3 phần đất để hợp thức hóa hồ sơ (các bên đang tranh chấp 3 hợp đồng thuê này tại tòa án).

Sơn tố cáo đã đưa tiền cấp phù hiệu và tiền tập huấn cho Sang từ ngày 1-2-2016 đến 1-2-2023 là hơn 2,75 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra chỉ chứng minh được Sơn (nhờ vợ) đưa tiền cấp phù hiệu, tiền tập huấn cho bị cáo Sang từ ngày 3-3-2022 đến ngày 1-2-2023, tổng cộng 236,2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Sang không thừa nhận hành vi nhận hối lộ số tiền trên mà cho rằng đó là khoản tiền hai bên làm ăn, trả tiền nợ của bị cáo Sơn. Tuy nhiên, đến giai đoạn xét xử, bị cáo đã thừa nhận hành hành vi nhận hối lộ.