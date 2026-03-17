Bác sĩ chém đồng nghiệp trong phòng khám ở Đồng Nai lãnh 13 năm tù 17/03/2026 20:54

(PLO)- Do mâu thuẫn, nam bác sĩ đã dùng 2 con dao chém đồng nghiệp ngay trong một phòng khám ở Đồng Nai.

Ngày 17-3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Hiền (48 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) 12 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 13 năm tù.

Theo cáo trạng, bị cáo Hiền và anh TNH. (51 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) cùng là bác sĩ làm việc tại Phòng khám Ái Nghĩa (phường Long Khánh). Trong quá trình làm việc với nhau Hiền và bác sĩ H xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 23-5-2025, tại Phòng khám Ái Nghĩa giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên Hiền đã dùng dao tấn công anh H. làm nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 19%.

Bị cáo Trần Xuân Hiền tại phiên tòa xét xử. Ảnh: P. Huệ

Ngoài ra, bị cáo Hiền dùng 2 con dao là hung khí nguy hiểm gây thương tích những vùng trọng yếu trên cơ thể anh H với ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Hiền chỉ dừng hành vi tấn công khi có người can ngăn và anh H. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

Do đó, hành vi của bị cáo Trần Xuân Hiền đủ yếu tố cấu thành tội giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.