Xã Nhà Bè, TP.HCM: Người dân khốn khổ, bị tai nạn vì chó thả rông 18/03/2026 05:16

(PLO)- Người dân sống tại KDC Phú Xuân (xã Nhà Bè, TP.HCM) hết sức bất an vì tình trạng chó thả rông, rượt đuổi người đi đường và gây tai nạn giao thông nhưng chưa được xử lý triệt để.

Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, anh Nguyễn Hữu Tuấn (44 tuổi, ngụ KCD Phú Xuân, xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn do chó thả rông gây ra.

Gãy hai xương sườn vì chó lao ra đường

Anh Tuấn kể tối 13-3, khoảng 19 giờ 45, khi đang chạy xe máy trên đường trong khu dân cư cách nhà chừng 500 mét thì bất ngờ một con chó lớn từ phía bên kia đường lao tới.

Anh Tuấn cho biết gặp tai nạn do chó thả rông khiến anh bị thương ở tay. Ảnh: N. TÂN

“Tôi vốn rất sợ chó nên khi thấy nó từ xa đã chủ động né sang một bên. Tuy nhiên, khi vừa đi ngang qua thì con chó bất ngờ nhảy bổ ra như muốn tấn công. Quá hoảng sợ và bất ngờ, tôi lạc tay lái, ngã xe xuống đường”, anh Tuấn thuật lại.

Sau cú ngã, anh Tuấn bị nhiều chấn thương phần mềm, phải vào bệnh viện để băng bó vết thương và tiêm ngừa.

Theo anh Tuấn, bản thân đã báo sự việc cho công an khu vực và trưởng ấp để được hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên hiện việc giải quyết vẫn chưa dứt điểm.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu anh Tuấn gặp tai nạn liên quan đến chó thả rông. Anh cho biết vào ngày 26-5-2025, khi chở vợ đi làm qua khu vực đường số 1 Cảng Sài Gòn (đoạn cách nhà chừng 200 mét) thì một con chó chạy qua đường rồi bất ngờ quay đầu chạy nhanh về hướng ngược lại.

“Tôi không kịp xử lý nên cán phải con chó, hai vợ chồng té xuống đường. Tôi bị gãy hai xương sườn và bể xương mỏm tay, vợ bị xây xát. Sau đó phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo hướng hòa giải”, anh Tuấn kể.

Khu vực gần nhà anh Tuấn một lúc có bốn con chó thả rông ra đường. Ảnh: N. TÂN

Theo anh Tuấn, thông qua nhóm cư dân ở khu vực này, anh được biết đã có khoảng 10 trường hợp người dân phản ánh việc bị chó rượt đuổi, té xe hoặc bị cắn ở KDC Phú Xuân.

“Tình trạng chó thả rông diễn ra thường xuyên, nhất là sau 17 giờ. Có nhà nuôi đến bốn con chó, thả rông ra đường, có những con rất lớn. Nhiều con chó thường phóng ra rượt người đi đường”, anh Tuấn nói.

Người dân mong có chế tài mạnh tay

Theo phản ánh của cư dân, các tuyến đường số 1 Cảng Sài Gòn, đường số 7 Cảng Sài Gòn, đường số 9… là những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng chó thả rông.

Khi chúng tôi chạy xe ngang qua, hai trong bốn con chó sủa to, rượt đuổi. Ảnh: N. TÂN

Ông Phạm Đăng Hùng (60 tuổi, cư dân sống tại khu dân cư gần 10 năm), cho biết việc nhiều hộ dân nuôi chó nhưng thả rông ra đường gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Theo ông Hùng, nếu chó bị dại thì nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng khi bị cắn là rất lớn. Ngay cả khi chó không bị dại, việc thả rông chó cũng gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường do vật nuôi phóng uế bừa bãi.

“Nuôi chó thì phải quản lý hoặc giữ trong nhà, khi đưa ra ngoài phải có người dắt đi, có rọ mõm để tránh ảnh hưởng đến người khác”, ông Hùng nói.

Tình trạng chó thả rông không rọ mõm, không xích giữ diễn ra phổ biến tại các tuyến đường nội KDC Phú Xuân. Ảnh: N. TÂN

Theo ông Hùng, trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ chó cắn người nhưng việc xác định chủ sở hữu con chó rất khó khăn. Không ít trường hợp khi xảy ra sự việc thì không ai nhận là chó của mình, khiến người bị hại phải tự chịu chi phí chữa trị.

“Tôi từng nghe người dân kể cách đây vài năm có người đi tập thể dục buổi tối bị chó cắn. Khi phản ánh thì chủ chó nói đã tiêm phòng nhưng cũng không thừa nhận đó là chó của mình. Không có camera ghi lại nên rất khó xử lý”, ông Hùng nói.

Ghi nhận thực tế của PV tại khu dân cư cho thấy nhiều hộ dân vẫn thả rông chó trên đường mà không có dây dắt hoặc rọ mõm. Tại đường số 7, một gia đình thả ra khoảng bốn con chó; khi có người lạ đi qua thì đàn chó lập tức sủa lớn và rượt theo.

Ở khu vực đường số 2, ba hộ dân gần nhau nuôi khoảng chín con chó. Khi người lạ lại gần, một số con nhảy ra sủa và đuổi theo.

Việc thả rông chó ra đường khiến người dân ở khu dân cư bất an. Ảnh: N. TÂN

Đáng chú ý, khi chúng tôi ghi hình, chủ của bốn con chó nói trên đã ra yêu cầu xóa hình ảnh và cho rằng chỉ cho chó ra ngoài trong thời gian ngắn rồi sẽ đưa vào lại.

Trước phản ánh của người dân, đại diện xã Nhà Bè, cho biết địa phương đã nắm được thông tin liên quan đến tình trạng chó thả rông gây mất an toàn tại KDC Phú Xuân.

Theo vị này, lực lượng cảnh sát khu vực đã được giao nhiệm vụ thống kê số hộ nuôi chó trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các hộ dân ký cam kết không thả rông vật nuôi.

Chó rượt đuổi người lưu thông trên đường ở KDC Phú Xuân. Ảnh: N. TÂN

Địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch đề xuất hỗ trợ phương tiện và lực lượng từ cấp trên để thành lập tổ chuyên trách bắt chó thả rông trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, chính quyền sẽ nghiên cứu áp dụng các mức xử phạt hành chính nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp vi phạm nhằm tăng tính răn đe.

Cán bộ địa phương cũng khuyến cáo người dân khi nuôi chó trong khu dân cư phải quản lý chặt chẽ, nuôi nhốt trong nhà hoặc có dây dắt, rọ mõm khi đưa ra nơi công cộng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Hồi năm ngoái, anh Tuấn bị gãy hai xương sườn, bể xương mỏm tay và xây xát khi hai vợ chồng gặp tai nạn do chó chạy ngang đường. Ảnh: N. TÂN

“Nuôi thú cưng thì phải có trách nhiệm. Không thể để chó chạy ra đường rượt người hoặc gây tai nạn giao thông. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm để chủ nuôi nâng cao ý thức”, đại diện địa phương cho biết.

Trong khi đó, nhiều cư dân tại KDC Phú Xuân bày tỏ mong muốn chính quyền sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này để người dân yên tâm sinh hoạt, đặc biệt là vào các khung giờ sáng và chiều khi có nhiều người già và trẻ em ra đường tập thể dục.