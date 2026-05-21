Công an TP.HCM chỉ ra nguyên nhân khiến nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản 21/05/2026 15:53

(PLO)- Nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là do thiếu hiểu biết pháp luật, tin vào “chạy” hồ sơ, môi giới tín dụng và người tự xưng có quan hệ với cơ quan công an, ngân hàng.

Ngày 13-5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có công văn gửi đến Sở Tư pháp TP.HCM về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để phòng ngừa tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ lừa đảo

Theo nội dung công văn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự đối với bị can Võ Văn Thừa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa AI.

Qua phân tích toàn bộ hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy nguyên nhân chung, có tính hệ thống dẫn đến toàn bộ các vụ việc là sự thiếu hiểu biết pháp luật của người bị hại, thể hiện trên các khía cạnh:

Một là, một bộ phận người dân chưa biết rõ quy trình tố giác tội phạm chính thống (nộp đơn trực tiếp tại cơ quan điều tra, không cần qua trung gian và không mất chi phí), dẫn đến việc tìm đến các cá nhân tự xưng có "quan hệ với Cơ quan Công an" để nhờ "chạy" đơn dẫn đến bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Hai là, sự tồn tại của hoạt động môi giới tín dụng phi chính thức và rủi ro pháp lý khi tìm đến các cá nhân tự xưng có quan hệ ngân hàng để được hỗ trợ vay vốn, dẫn đến nhiều trường hợp mất tiền tạm ứng dịch vụ mà không có căn cứ pháp lý để đòi lại.

Ba là, người dân không nhận thức đầy đủ hậu quả pháp lý của các giao dịch giả tạo (đứng tên hộ, ký hợp đồng chuyển nhượng giả cách), tự đặt mình vào rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM kiến nghị Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật các chủ đề trọng tâm: Quy trình tố giác tội phạm tại cơ quan điều tra - miễn phí, không cần trung gian; nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo thông qua "môi giới tín dụng", "chạy hồ sơ ngân hàng", "nhờ người có quan hệ công an"; Hậu quả pháp lý của các giao dịch giả tạo như đứng tên hộ, ký hợp đồng chuyển nhượng giả cách.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị Sở phối hợp với Công an TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể để tổ chức các buổi truyền thông pháp luật trực tiếp tại cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn ngoại thành và khu công nghiệp.

Đồng thời, cần soạn thảo và phát hành tài liệu hướng dẫn dễ hiểu (tờ rơi, clip ngắn trên mạng xã hội, bài đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp) với nội dung phân biệt tranh chấp dân sự và tội phạm hình sự; các dấu hiệu nhận biết lừa đảo qua "môi giới tín dụng"; quyền của người vay ngân hàng trong việc kiểm tra hồ sơ tín dụng của mình.

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật

Ngay sau đó (ngày 18-5), Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM (UBND TP.HCM) đã có công văn phản hồi về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kiến nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM (gọi tắt là Hội đồng) đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đặc điểm, tình hình, lĩnh vực và địa bàn quản lý đẩy mạnh triển khai tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp.

Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào quy trình tố giác tội phạm tại cơ quan có thẩm quyền; cảnh báo người dân không thông qua trung gian, không chi trả chi phí trái quy định; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng giả danh cơ quan Nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức tín dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bên cạnh đó là các rủi ro pháp lý của việc đứng tên hộ, ký kết hợp đồng chuyển nhượng giả cách, vay tiền thông qua môi giới tín dụng không chính thức; kỹ năng nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng, qua điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng giao dịch điện tử; cùng các quy định của pháp luật về xử lý hành vi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về hình thức tuyên truyền, Hội đồng đề nghị đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền trên các nội dung nêu trên qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở; tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chuyên đề tại cơ sở; lồng ghép tuyên truyền các nội dung có liên quan gắn với công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị được đề nghị phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại địa bàn dân cư, khu công nghiệp, trường học và các khu vực có đông người lao động, người dân dễ bị tác động bởi các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, quan tâm biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, infographic, video ngắn, tờ gấp pháp luật với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.