Lãnh 18 năm tù vì 'qua mặt' CIC để chiếm đoạt tiền tỉ của ngân hàng 06/04/2026 18:49

(PLO)- Bị cáo Hảo làm giả các giấy tờ cá nhân để khi ngân hàng tra cứu trên CIC (Cổng thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam) sẽ không bị phát hiện đang có khoản nợ xấu...

Ngày 6-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hảo 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2018, Hảo có khoản vay phát sinh nợ xấu do không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, nên không đủ điều kiện vay vốn tại các ngân hàng.

Để vay được tiền, Hảo nghĩ ra cách làm giả các giấy tờ cá nhân gồm: CMND, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để khi ngân hàng tra cứu trên CIC (Cổng thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam) sẽ không bị phát hiện đang có khoản nợ xấu.

Sau đó, Hảo liên hệ qua ứng dụng Zalo và thuê một cá nhân làm giả CMND với giá 3 triệu đồng, hộ khẩu giá 5 triệu đồng, giấy trích lục kết hôn giá 2 triệu đồng.

Sau đó, từ ngày 23-3-2018 đến ngày 18-1-2019, Hảo sử dụng các giấy tờ giả này để chiếm đoạt tiền hơn 3 tỉ đồng của các cá nhân và ngân hàng.

Bị cáo Hảo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Cụ thể, bị cáo liên hệ với anh Nguyễn Tuấn A, nhân viên Công ty cổ phần Hà Thành ô tô để hỏi mua 2 chiếc xe ô tô Ford Transit, trả trước một phần tiền, phần còn lại vay vốn ngân hàng.

Hảo đã nhờ một người (chưa rõ nhân thân) ký vào bên mua trong các hợp đồng mua bán. Sau đó, Hảo liên hệ với cán bộ tín dụng Ngân hàng TPBank để vay vốn mua xe. Hảo cung cấp các giấy tờ giả mạo và được ngân hàng này phát hành bảo lãnh cho khoản tiền mua xe.

Ngay khi có giấy hẹn đăng ký xe, Hảo đã chụp lại thông tin đăng ký để thuê người làm giả giấy đăng ký xe trên.

Đến ngày 23-3-2018, khi cùng cán bộ tín dụng đến lấy đăng ký xe ô tô, Hảo đánh tráo giấy đăng ký xe và đưa cho cán bộ tín dụng giữ giấy đăng ký giả còn bản thân giữ giấy đăng ký thật. Cùng ngày, ngân hàng này đã giải ngân cho Hảo vay 700 triệu đồng để thanh toán tiền mua xe.

Vào ngày 29-3-2018, Hảo cũng thực hiện thủ đoạn trên để đăng ký với chiếc xe thứ hai.

Tổng số tiền ngân hàng TP Bank đã giải ngân cho Hảo là 1,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 30-9-2025, Hảo mới trả ngân hàng hơn 316 triệu đồng. Ngân hàng này yêu cầu Hảo phải trả số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Cùng vào thời gian trên, Hảo còn liên hệ để vay vốn ngân hàng NCB theo hình thức vay bù đắp.

Hảo cung cấp các giấy tờ giả như hợp đồng mua bán xe, CMND, sổ hộ khẩu, bản sao trích lục kết hôn. Để không bị phát hiện chiếc xe trên đã được thế chấp, Hảo thuê một đối tượng sử dụng Telegram (không xác định được tài khoản) làm chậm đăng ký giao dịch bảo đảm trên hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục đăng ký giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp.

Khi ngân hàng này thẩm định thì không phát hiện ra xe ô tô này đã bị thế chấp ở ngân hàng khác. Do đó, Hảo vay và chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, Hảo còn chiếm đoạt của cá nhân khác số tiền 400 triệu đồng.