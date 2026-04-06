Toàn cảnh vụ án cựu thứ trưởng nhận hối lộ trước giờ tuyên án 06/04/2026 05:11

(PLO)- Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Văn Dân và các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi và trình bày các tình tiết giảm nhẹ xin HĐXX khoan hồng.

Ngày mai (7-4), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Phiên tòa được mở từ ngày 30-3, HĐXX nghị án kéo dài từ ngày 1-4.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Hoàng Huy

Ăn năn vì không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi

Vụ án liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình. Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNN làm chủ đầu tư.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNN, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm đấu thầu, trong quá trình thi công và kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỉ đồng.

Quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Văn Dân và các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi và trình bày các tình tiết giảm nhẹ xin HĐXX khoan hồng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai quen bị cáo Dân từ khoảng năm 2010 khi đi kiểm tra các công trình ở Tây Nguyên. Cựu Thứ trưởng thừa nhận đã nhận 200.000 USD của ông chủ Công ty Hoàng Dân.

Ông Thắng khai sau khi gặp bị cáo Dân đã gọi điện cho bị cáo Nghị, nói “anh Dân đến gặp tôi, nhà thầu này tôi ủng hộ nhưng phải làm theo luật”. Ngoài khoản 200.000 USD, bị cáo không có bất cứ tiền nong gì cho đến khi nghỉ hưu.

Cựu thứ trưởng ngậm ngùi: “Nếu bị cáo không nhận tiền thì không thể vướng vào vòng pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi. Lúc bị cáo Dân về, bị cáo mới biết có tiền. Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính mình".

“Đây là một cái trả giá rất đắt cho bị cáo. Bị cáo đã không giữ được lời hứa trước Đảng, giữ gìn pháp luật của Nhà nước, không giữ được thanh danh của những người làm thủy lợi. Bị cáo rất hối hận”- ông Thắng nói.

Cựu cục phó bị truy nã gửi đơn về

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) thừa nhận truy tố là đúng, không oan sai. Ông Dân khai quá trình tham gia đấu thầu có dự án lỗ vẫn làm vì để giữ quan hệ làm dự án sau. Nói về sai phạm, bị cáo này cho biết bản thân thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm.

Bị cáo Trần Tố Nghị cũng thừa nhận cáo buộc, khai rằng trong quá trình làm việc, nếu có vấn đề liên quan đến các nhà thầu, bị cáo Thắng có trao đổi rằng "nên nói với chủ đầu tư theo hướng ủng hộ họ".

"Anh Thắng không nói trực tiếp là “tạo điều kiện” cho các nhà thầu, mà chỉ nói theo kiểu vận động, đề nghị các chủ đầu tư ủng hộ để công việc được thuận lợi hơn. Sau đó, tôi cũng có trao đổi lại với các chủ đầu tư theo nội dung này", bị cáo Nghị khai.

Bị cáo Nghị cũng thừa nhận đã cầm 13 tỉ đồng từ bị cáo Dân. Ông Nghị khai, trong quá trình đấu thầu, bị cáo cũng có ý kiến với chủ đầu tư. Sau đó, khi công việc hoàn tất, ông Dân có đến cảm ơn thì bị cáo cũng nghĩ đơn giản “người ta cảm ơn mình thì mình nhận thôi”.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNN cũ) bị xét xử về tội nhận hối lộ và hiện đang bị truy nã.

Đến ngày mở phiên tòa, bị cáo Thanh không có mặt và gửi đơn đến TAND TP Hà Nội. Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã công bố nội dung đơn của ông Thanh.

Trong đơn, ông Thanh trình bày hoàn cảnh ly hôn, con gái ở Cananda mắc bệnh, bản thân cũng mắc bệnh, bị đột quỵ. Ông Thanh mong muốn được HĐXX tạo điều kiện cho điều trị bệnh cho đến khi đủ sức khỏe để về lại Việt Nam. Bức thư được ký ngày 20-3. Đính kèm thư có xác nhận của một bác sĩ ở cơ sở chữa bệnh tại Canada, thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Thanh.

Trước đó, vợ cũ của ông Thanh xác nhận đã nộp khắc phục 6,2 tỉ đồng.