Vụ khách dùng sổ hồng giả vay tiền: Cán bộ kiểm soát của ngân hàng không phải chịu trách nhiệm hình sự 11/05/2026 15:32

(PLO)- Cơ quan điều tra đã có kết luận về trách nhiệm của cán bộ kiểm soát của ngân hàng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với các bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Thị Khánh thực hiện.

Đây là lần thứ ba cơ quan CSĐT thực hiện điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKS và Toà án.

Trước đó, ngày 6-2, TAND TP Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử và đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Loan (nhân viên thẩm định hồ sơ) đối với khoản vay của 15 khách hàng.

Toà cũng đề nghị làm rõ hành vi, vai trò và trách nhiệm của chồng bị can Khánh và liệt kê từng hồ sơ vay vốn mà bị can Khánh đã giả chữ ký của người vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Các bị cáo tại phiên toà ngày 6-2. Ảnh: SONG MAI

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra tiếp tục xác định Nguyễn Thị Loan là cán bộ kiểm soát khoản vay, tiến hành thẩm định hồ sơ trên cơ sở thông tin, hồ sơ, tài liệu và báo cáo đề xuất cho vay của cán bộ tín dụng, không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn.

Bà Loan có thiếu sót trong việc đôn đốc, thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các khách hàng nhưng thời điểm này ngân hàng đã thực hiện giải ngân và bị chiếm đoạt tiền (tội phạm đã hoàn thành). Do đó, CQĐt kết luận hành vi của bà Loan không cấu thành tội phạm.

Đối với chồng của bị can Khánh thì ông này không biết việc vợ sử dụng sổ hồng giả nên không vi phạm pháp luật.

Như PLO đã đưa tin, khoảng cuối năm 2021, do làm ăn thua lỗ nên Nguyễn Thị Khánh nảy sinh ý định làm các sổ hồng giả để vay tiền ngân hàng và thế chấp vay tiền của một số người, làm hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền.

Khánh lên mạng đặt một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch làm giả các sổ hồng đứng tên Khánh hoặc người nhà, người quen của Khánh.

Tổng số tiền mà Khánh đã chiếm đoạt của người dân và ngân hàng là 6,195 tỉ đồng. Trong đó, Khánh sử dụng 16 sổ hồng giả đứng tên Khánh và nhờ người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn tại chi nhánh một ngân hàng ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (cũ) chiếm đoạt số tiền 3,7 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, đối với 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngân hàng, trong quá trình Khánh sử dụng 16 sổ hồng giả để nhờ người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong giai đoạn trước khi xét duyệt cho vay, chưa thực hiện rà soát, đánh giá chặt chẽ tính đầy đủ tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ, tài liệu do khách hàng vay vốn cung cấp. Điều này dẫn đến không kịp thời phát hiện sai phạm về giấy tờ tài sản là quyền sử dụng đất giả mà ngân hàng cầm giữ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Sau khi cho vay, các bị cáo có thực hiện kiểm tra vốn vay nhưng chưa thu thập hồ sơ tài chính, chứng từ chứng minh khả năng trả nợ của khách hàng tại thời điểm kiểm tra để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, có đủ thu nhập để trang trải các chi phí và trả nợ vay là chưa đầy đủ... gây hậu quả nghiêm trọng khi để Khánh chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng.