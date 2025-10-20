Điều tra bổ sung xong vụ nhân viên ngân hàng vướng lao lý vì người vay sử dụng sổ hồng giả 20/10/2025 16:01

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do bị can Nguyễn Thị Khánh (SN 1982) thực hiện để chiếm đoạt tiền của một chi nhánh ngân hàng ở Đồng Nai.

Vụ án đã từng được VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố ra Toà án tỉnh để xét xử, tuy nhiên, TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 30-7-2025, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ 3 vấn đề:

Thứ nhất, xác định những cá nhân được Nguyễn Thị Khánh nhờ đứng tên trên sổ hồng giả và làm thủ tục vay tiền tại ngân hàng có dấu hiệu đồng phạm với Khánh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức không?

Thứ hai, xác định nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại vốn vay cho ngân hàng, ai là người chịu trách nhiệm bồi thường khi ngân hàng bị thiệt hại, cơ sở pháp lý để ngân hàng thu hồi khoản gốc và lãi vay từ khách hàng vay.

Thứ ba, làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong từng khâu,quy trình cho vay, đặc biệt là quy định về kiểm tra giấy tờ nhà đất theo quy định pháp luật và quy chế ngân hàng đối với khoản vay không có bảo đảm.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương (nhân viên quan hệ khách hàng) cho rằng mình bị oan. Ảnh: HĐ

Kết thúc điều tra bổ sung, Công an tỉnh Đồng Nai xác định những người đứng tên khoản vay giúp bị can Khánh đều là người nhà (mẹ, anh chồng, chị dâu, em rể, cháu, con) hoặc hàng xóm lâu năm với Khánh. Các cá nhân này sau khi nhận tiền giải ngân về đều đưa cho Khánh sử dụng và Khánh sẽ chịu trách nhiệm trả gốc và lãi của các khoản vay.

Bị can Nguyễn Thị Khánh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng, các cá nhân đứng tên vay giúp Khánh không sử dụng số tiền vay, không trả tiền vay theo hợp đồng đã ký nên Khánh có trách nhiệm bồi thường.

Liên quan đến vai trò, trách nhiệm của các bị can là nhân viên ngân hàng trong từng khâu xét duyệt, thẩm định hồ sơ cho vay, Cơ quan CSĐT căn cứ vào Quy chế và Quyết định của Ngân hàng về quy trình cho vay xác định:

Người quan hệ khách hàng có vai trò tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng; thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu về khách hàng vay vốn, phương án sử dụng vốn, tài sản bảo đảm phục vụ cho việc thẩm định, quyết định cho vay; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của bộ hồ sơ vay vốn; tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo đề xuất cho vay.

Người thẩm định khoản vay trên cơ sở thông tin, hồ sơ, tài liệu và báo cáo đề xuất cho vay của người quan hệ khách hàng. Còn người quyết định cho vay căn cứ hồ sơ khoản vay, đề xuất của người quan hệ khách hàng, người thẩm định để xem xét quyết định cho vay hay không cho vay theo thẩm quyền.

Cũng theo Cơ quan điều tra, tuy ngân hàng không có hướng dẫn về cách thức kiểm tra giấy tờ nhà đất nhưng quy định rõ trách nhiệm của người quan hệ khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của bộ hồ sơ vay vốn.

Đối với 15 bộ hồ sơ vay sử dụng sổ hồng giả thì sổ hồng (bản chính) là thành phần bắt buộc phải có trong hồ sơ. Từ đó, Cơ quan CSĐT vẫn giữ nguyên quan điểm xử lý vụ án giống như bản kết luận điều tra ban đầu.

Như PLO đã đưa tin, Cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai xác định vào khoảng cuối năm 2021, do làm ăn thua lỗ nên Nguyễn Thị Khánh nảy sinh ý định làm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) giả để vay tiền ngân hàng và thế chấp vay tiền của một số người, làm hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền.

Khánh lên mạng liên hệ với đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch để đặt làm giả các sổ hồng đứng tên Khánh hoặc người nhà, người quen của Khánh.

Tổng số tiền mà Khánh đã chiếm đoạt của người dân và ngân hàng là 6,195 tỉ đồng. Trong đó, Khánh sử dụng 16 sổ hồng giả đứng tên Khánh và nhờ người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn tại chi nhánh một ngân hàng ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai chiếm đoạt số tiền 3,7 tỉ đồng.