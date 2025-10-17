Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 6 tỉ bằng thủ đoạn quen thuộc 17/10/2025 11:42

(PLO)- Cựu nhân viên ngân hàng ở TP Đà Nẵng vay tiền của nhiều người để đáo hạn, nhưng thực chất sử dụng vào việc khác dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Ngày 17-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT công an TP vừa khởi tố bị can Đỗ Hà Thương (30 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ảnh: CA

Theo điều tra, Thương là một cựu nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn phường Hòa Khánh. Lúc còn làm việc, Thương được một đồng nghiệp cho vay mượn tiền để làm đáo hạn ngân hàng.

Trong năm 2024, Thương nhiều lần vay mượn tiền của người này và trả đủ tiền gốc cùng tiền lãi trong thời gian đầu.

Đến tháng 11-2024, Thương nhiều lần vay mượn tiền nhưng không làm đáo hạn ngân hàng mà dùng trả nợ cho nhiều người khác. Thương tiếp tục vay mượn tiền của đồng nghiệp 1 tỉ đồng và mất khả năng chi trả.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định, với thủ đoạn tương tự, Thương còn vay mượn tiền của nhiều người khác tại phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu nhưng sử dụng tiền vay mượn không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả.

Tổng số tiền Thương chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.

Tại thời điểm bị khởi tố, Thương đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.