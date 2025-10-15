Phía Nam TP Đà Nẵng sắp có bệnh viện đa khoa quốc tế 15/10/2025 17:29

(PLO)- Ban Quản lý khu kinh tế mở và khu công nghiệp Quảng Nam chấp thuận nhà đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế quy mô 300 giường.

Ngày 15-10, Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam (thuộc UBND TP Đà Nẵng) có quyết định chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.

Phối cảnh bệnh viện đa khoa quốc tế tại phía Nam TP Đà Nẵng.

Theo đó, liên danh Công ty CP Tập đoàn quốc tế Tương Lai và Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 674 tỉ đồng. Quy mô bệnh viện đa khoa quốc tế với 300 giường.

Trong đó, giai đoạn 1 hoàn thành hạng mục bệnh viện đa khoa có quy mô 200 giường, đưa vào vận hành, khai thác trong vòng 36 tháng kể từ ngày dự án được cấp giấy phép xây dựng.

Giai đoạn 2 hoàn thành hạng mục khu khám bệnh 100 giường, đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động theo tiến độ tổng thể còn lại của dự án