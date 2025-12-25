Khởi công cầu vòm bắc qua kênh đào trong khu đô thị Cam Lâm 25/12/2025 11:59

Ngày 25-12, Công ty CP Vinhomes, Tập đoàn Vingroup, đã khởi công dự án cầu Nguyễn Tất Thành, thuộc dự án khu đô thị Cam Lâm, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cầu Nguyễn Tất Thành một dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển đô thị, du lịch - dịch vụ của khu vực Cam Ranh - Cam Lâm, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, dự án cầu Nguyễn Tất Thành là công trình mang tính chất điểm nhấn của dự án khu đô thị Cam Lâm trong tương lai nói riêng và khu vực Cam Ranh – Cam Lâm nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức không gian phát triển đô thị, phân bố dân cư và thu hút đầu tư.

Phối cảnh dự án cầu Nguyễn Tất Thành.

Theo chủ đầu tư, dự án cầu Nguyễn Tất Thành, là công trình trọng điểm trên trục đường chiến lược kết nối đô thị Nha Trang, sân bay quốc tế Cam Ranh và khu đô thị mới Cam Lâm.

Cầu dài khoảng 400 m được thiết kế, xây dựng vượt qua kênh đào Thủy Triều. Công trình được thiết kế dạng cầu vòm thép và bê tông cốt thép với hai đơn nguyên độc lập. Dự kiến, cầu Nguyễn Tất Thành sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Sau khi hoàn thành, cầu Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành mạch dẫn hạ tầng đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phân bổ dân cư và phát triển kinh tế - dịch vụ.

Dự án cầu Nguyễn Tất Thành dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, việc khởi công cầu là bước đi hạ tầng nền tảng, thể hiện cam kết của Vinhomes trong việc đầu tư đồng bộ giao thông và đô thị tại Cam Lâm, kiến tạo không gian phát triển mới, hiện đại và bền vững...