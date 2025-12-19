Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh rộng hơn 1.250 ha được khởi công 19/12/2025 10:37

(PLO)- Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh rộng hơn 1.250 ha được kỳ vọng mở rộng không gian đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Khánh Hòa.

Sáng 19-12, hòa chung không khí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HUỲNH HẢI.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhận định dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh sẽ hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ, bao gồm: đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội; các loại hình nhà ở; các công trình công cộng, dịch vụ đô thị, nghỉ dưỡng, sân golf, công viên chuyên đề và không gian xanh chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm với việc dành quỹ đất lớn để xây dựng gần 20.000 căn nhà ở xã hội, đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh và nhà đầu tư trong việc chăm lo chỗ ở, việc làm cho người lao động, người có thu nhập thấp. Nhằm góp phần bảo đảm các chính sách an sinh xã hội và để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của dự án trên.

"Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới", ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Dự án có quy mô hơn 1.254 ha tại phường Bắc Cam Ranh gồm: 8.474 căn nhà ở liền kề, 10.732 căn nhà ở biệt thự, 19.816 căn nhà ở xã hội với quy mô dân số khoảng 230.000 người.



Khu đô thị này được quy hoạch nhằm bảo tồn tối đa vẻ đẹp nguyên bản của một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Phối cảnh dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup thông tin với quy mô 1.254 ha, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được định hướng như một mô hình phát triển hiện đại, có sự đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan.

Bên cạnh các khu nhà ở, dự án còn có hệ thống công trình công cộng, dịch vụ thiết yếu của một đô thị kiểu mẫu. Tất cả đều được quy hoạch bài bản nhằm bảo đảm cư dân có được chất lượng sống tốt nhất.

Các phương tiện máy móc chuẩn bị thi công dự án. Ảnh: H.H

Khi hoàn thành, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh sẽ trở thành một động lực quan trọng trong quá trình đô thị hóa. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tầm chất lượng sống và diện mạo đô thị của toàn khu vực.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng loạt khởi công, khánh thành năm công trình, dự án.

Cụ thể, khởi công các dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh; Khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1; Khánh thành các dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và hồ chứa nước Sông Chò 1.