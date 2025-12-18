9 ngày thần tốc dựng nhà mới cho dân sau lũ ở Khánh Hòa 18/12/2025 18:17

(PLO)- Sau 9 ngày thần tốc xây dựng, sáng 18-12, Công an tỉnh Khánh Hòa làm lễ khánh thành, bàn giao căn nhà gắn kết tình cảm giữa công an và nhân dân tại xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Video: 9 ngày thần tốc dựng nhà mới cho dân sau lũ ở Khánh Hòa

Sau 9 ngày thần tốc xây dựng, sáng 18-12, Công an tỉnh Khánh Hòa làm lễ khánh thành, bàn giao căn nhà gắn kết tình cảm giữa công an và nhân dân tại xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là căn nhà nằm trong ‘Chiến dịch Quang Trung’ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

Căn nhà đầu tiên này được xây cho gia đình chị Cao Thị Muỗi và anh Mấu Trường ở thôn Dốc Trầu. Được biết, căn nhà của anh chị đã bị đất đá vùi lấp hoàn trong trận mưa lũ, sạt lở vừa qua.