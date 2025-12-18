Video: Xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc, 3 người tử vong 18/12/2025 10:17

(PLO)- Rạng sáng 18-12, xe cứu thương bốc cháy sau khi tông đuôi container đang đỗ tại lối vào trạm dừng nghỉ trên cao tốc, khiến 3 người tử vong.

Video: Xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc, 3 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng 18-12 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến xe cứu thương bốc cháy, ba người tử vong.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe cứu thương loại 12 chỗ do nam tài xế cầm lái chạy trên đường dẫn tới trạm dừng chân cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì tông vào đuôi xe container đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Lúc này, trên xe cứu thương có năm người, vụ cháy khiến ba người trên xe mắc kẹt, tử vong. Hai người kịp thoát ra ngoài.