Hơn 10 xe chữa cháy, rô bốt được điều động để dập vụ cháy lớn ở xưởng sản xuất giày 14/12/2025 15:03

(PLO)- 13 xe chữa cháy, 1 rô bốt chữa cháy, 2 xe chở phương tiện và 3 máy bơm chữa cháy đã được điều động để dập tắt đám cháy rất lớn xảy ra tại một công ty sản xuất giày.

Chiều 14-12, thông tin từ công an Hải Phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố vừa khống chế một đám cháy lớn xảy ra tại công ty Công ty TNHH Đầu tư Oanh Vân, ở địa chỉ Thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 50 phút sáng nay, 14-12, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà xưởng sản xuất giày thuộc Công ty TNHH Đầu tư Oanh Vân, ở địa chỉ Thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng đã điều động 6 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và CNCH.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh: CAHP

Tuy nhiên, tại hiện trường, lực lượng nhận thấy đám cháy đang phát triển nhanh, có diễn biến phức tạp, chỉ huy chữa cháy đã xin chi viện lực lượng, phương tiện.

Tiếp đó, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 tiếp tục điều động thêm 7 xe chữa cháy, 1 rô bốt chữa cháy, 2 xe chở phương tiện và 3 máy bơm chữa cháy.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Ban đầu xác định, do đám cháy xảy ra vào ngày nghỉ nên tại thời điểm xảy ra cháy không có công nhân làm việc trong các nhà xưởng; không thiệt hại về người; đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy theo quy định.