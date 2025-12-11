HĐND TP Hải Phòng thông qua 48 nghị quyết quan trọng 11/12/2025 17:27

(PLO)- 48 nghị quyết được HĐND TP Hải Phòng thông qua là những cơ chế, chính sách quan trọng và có tác động sâu rộng, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 11-12, sau hơn 2 ngày làm việc tích cực, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI đã hoàn thành các chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua 48 nghị quyết, trong đó gồm 4 nhóm vấn đề trọng tâm.

HĐND TP Hải Phòng thông qua 48 nghị quyết tại kỳ họp cuối năm. Ảnh: ĐT

Trong đó có Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026 – 2030; chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050; Quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 - 2030….

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Hiệu đánh giá đây là những cơ chế, chính sách quan trọng và sẽ có tác động sâu rộng, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết của TP.

Ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: ĐT

Để các nghị quyết đi vào đời sống, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hiệu đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND TP khẩn trương tổ chức triển khai ngay các nghị quyết vừa được thông qua; bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm các nghị quyết được tổ chức thực hiện sớm nhất, nhanh nhất, phát huy hiệu quả cao.

Trong đó, tập trung cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung hỗ trợ hoạt động sản xuất công nghiệp theo định hướng công nghệ cao, công nghiệp xanh - công nghệ số, tạo bứt phá mới trong phát triển kinh tế.

Phát triển hài hòa, đồng bộ giữa kinh tế với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chú trọng an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.