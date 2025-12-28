Hứa hẹn bùng nổ chương trình Gia Lai Countdown 2026 tối 31-12 28/12/2025 17:29

Ngày 28-12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh sẽ tổ chức chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026. Sự kiện có chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”, diễn ra tối 31-12 tại hai điểm cầu Quy Nhơn, Pleiku.

Sự kiện hứa hẹn mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa niềm tin, khát vọng phục hồi và phát triển. Đây cũng là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm mới.

Chương trình Gia Lai Countdown Tết dương lịch 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương” hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc, niềm vui khoảnh khắc giao thời.

Chương trình dự kiến diễn ra từ 20 giờ 30 đến 24 giờ ngày 31-12. Mở đầu là đại cảnh nghệ thuật “Thắp lửa trái tim” với âm nhạc hiện đại, hệ thống ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn.

Tiếp nối là hai chương “Sức sống mùa xuân - lan tỏa yêu thương” và “Thắp lửa tuổi trẻ - hội tụ quốc tế không gian”. Phần này gồm nhiều tiết mục vui tươi về năm mới với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ, nghệ sĩ DJ trong nước và quốc tế.

Lồng ghép trong chương trình là những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, con người Gia Lai. Ban tổ chức cũng dành không gian trang trọng tôn vinh văn hóa truyền thống Tây Nguyên với cồng chiêng, xoang và các ca khúc âm hưởng đại ngàn.

Khoảnh khắc mong chờ nhất là màn đếm ngược và pháo hoa kỹ xảo rực sáng bầu trời. Hoạt động này đánh dấu sự khép lại của năm 2025, mở ra năm mới 2026 với niềm tin và khát vọng vươn xa.