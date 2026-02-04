Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tặng quà sinh viên Lào 04/02/2026 16:48

(PLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng gặp sinh viên Lào là con em cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự bốn tỉnh Nam Lào đang học tập tại địa phương.

Chiều 4-2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng gặp mặt sinh viên là con cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và Bộ CHQS bốn tỉnh Nam Lào đang học tập tại các trường trên địa bàn TP.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng tặng quà Ban quản lý lưu học sinh Lào. Ảnh: TN

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mekong; tương đồng văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, gắn bó lâu đời suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân, đế quốc, liên quân Việt - Lào cùng chung một chiến hào, vượt qua bao gian khổ để đưa sự nghiệp kháng chiến của cả hai nước đi đến thắng lợi vinh quang.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng, nhấn mạnh truyền thống tốt đẹp đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản kế thừa, phát huy, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp và nâng lên một tầm cao mới.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng Trần Hữu Ích tặng quà sinh viên Lào. Ảnh: TN

Qua lịch sử hơn 90 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, đã thực sự trở thành một tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng, bền vững chưa từng có trong quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới.

Theo đại tá Trần Hữu Ích, những năm qua, tỉnh Quảng Nam cũ và TP Đà Nẵng đã tập trung đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tỉnh Sekong, Salavan và các tỉnh Nam Lào; xây dựng đường biên giới “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

“Tôi và các bạn có trách nhiệm vun đắp tình cảm, tình hữu nghị giữa hai nước càng phát triển; các tỉnh Nam Lào có chung đường biên giới với Đà Nẵng lên tầm cao mới”, Đại tá Trần Hữu Ích gửi gắm.

Các sinh viên Lào là con cán bộ thuộc Sư đoàn 5 và Bộ CHQS bốn tỉnh Nam Lào. Ảnh: TN

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng gợi ý, các bạn trẻ vun đắp tình cảm giữa hai nước bằng những việc làm thiết thực, có trách nhiệm học tập, đem kiến thức học được ở Việt Nam về áp dụng vào làm việc tại đất nước mình. Đồng thời, tiếp tục vận động các em tại địa phương sang học tập, xem Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của mình.

Nhân dịp này, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tặng 27 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 27 sinh viên.

Đại diện sinh viên Lào phát biểu. Ảnh: TN

Đại diện sinh viên Lào cho biết là người Việt Nam rất thân thiện, cảm thấy vui khi được học tập tại đây. Thay mặt sinh viên, nam sinh viên đại diện gửi lời cảm ơn, lời chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân Việt Nam.