Sau 25 năm, gấu ngựa Misa tại Đà Nẵng được về nhà mới ở Bạch Mã 02/02/2026 18:03

(PLO)- Sau hơn 25 năm bị nuôi nhốt trong khuôn viên doanh nghiệp, cá thể gấu ngựa Misa đã được Tổ chức Động vật Châu Á đưa về chăm sóc tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Ngày 2-2, Tổ chức Động vật Châu Á cho biết các đơn vị vừa tổ chức cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng, đưa về chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế).

Cá thể gấu ngựa Misa đã được Tổ chức Động vật Châu Á đưa về chăm sóc tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Theo đó, cá thể gấu ngựa cái tên Misa nặng khoảng 120 kg, đã nuôi nhốt trên 25 năm trong khuôn viên của một doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng. Cá thể này được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, kiểm tra hồ sơ và theo dõi định kỳ theo quy định.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động của Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, trực tiếp thăm cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam để thực hiện việc chuyển giao tự nguyện.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, quá trình cứu hộ gấu Misa diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên phạm vi cả nước trong năm 2026.