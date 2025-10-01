VIDEO: Chú gấu nghị lực thắng thuyết phục tại Tuần lễ Gấu béo 2025 01/10/2025 15:41

(PLO)- Tuần lễ Gấu béo là cơ hội để giáo dục người dân về gấu nâu và những vấn đề là loài này đang đối mặt do hoạt động của con người.

Ngày 30-9, các nhân viên kiểm lâm tại Công viên quốc gia và Khu bảo tồn Katmai (bang Alaska, Mỹ) đã công bố kết quả cuộc bình chọn trực tuyến đặc biệt nhằm tìm ra chú gấu mập mạp nhất trước khi bước vào kỳ ngủ đông năm 2025, theo đài CNN.

Trong khuôn khổ chương trình thường niên “Fat Bear Week” (tạm dịch là “Tuần lễ Gấu béo”), người dùng mạng sẽ chọn ra quán quân trong số 12 chú gấu nâu to lớn tại Katmai dựa trên khả năng tự vỗ béo để chuẩn bị cho kỳ ngủ đông dài.

Cơ sở để bầu chọn là những hình ảnh của các “thí sinh” được ghi lại trực tiếp khi chúng kiếm ăn dọc con sông Brooks ở Katmai. Sau 4 vòng đấu với 11 cặp đấu, cuộc thi đã thu hút hơn 1,6 triệu lượt bình chọn.

Sự thay đổi thể hình ngoạn mục của 2 "thí sinh" mang số báo danh 856 và số báo danh 32 tranh tài tại vòng chung kết Tuần lễ Gấu béo. Ảnh: FACEBOOK/Katmai National Park & Preserve

Vòng đấu chung kết là cuộc bình chọn giữa hai ứng viên nặng ký lần lượt số báo danh 32, tên Chunk, và số báo danh 856.

Chunk được coi là biểu tượng mạnh mẽ cho sức mạnh, sự kiên cường cùng khả năng thích nghi để “hồi sinh” mạnh mẽ sau vết thương nghiêm trọng ở hàm cách đây chỉ hơn 2 tháng.

Còn chú gấu mang số báo danh 856 trước đó đã xuất sắc đánh bại cô gấu Grazer – nhà vô địch hai năm liên tiếp 2023 và 2024 – ở vòng bán kết.

Chung cuộc, gấu Chunk đã giành chiến thắng với tỉ lệ bình chọn 68% so với 32% của đối thủ. Ảnh của Chunk sẽ được trưng bày tại “sảnh danh vọng” của Tuần lễ Gấu béo.

Vương miện của Tuần lễ Gấu béo 2025 thuộc về gấu Chunk. Nguồn: FACEBOOK/Katmai National Park & Preserve

Trước đó, một bảng đấu dành riêng cho những con gấu chưa trưởng thành đã diễn ra trong hai ngày 18 và 19-9.

Chương trình Tuần lễ Gấu béo được tổ chức lần đầu tiên năm 2014 nhằm tôn vinh công việc của các nhân viên kiểm lâm ở Katmai – công viên quốc gia lớn thứ tư tại Mỹ.

Hiện nay, ngoài lan toả niềm vui khi chọn ra những chú gấu mập mạp, mũm mĩm nhất – đồng nghĩa với khả năng sống sót cao hơn sau mùa đông lạnh giá, Tuần lễ Gấu béo còn là cơ hội để giáo dục người dân về gấu nâu và những vấn đề là loài này đang đối mặt do hoạt động của con người.