Chiến sự Nga - Ukraine 27-12: Hơn 200 cuộc giao tranh trong ngày; Ukraine tuyên bố tấn công loạt mục tiêu Nga 27/12/2025 07:56

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Nga nói kiểm soát thêm 8 cộng đồng trong tuần; Tình báo Ukraine cho rằng Nga vẫn đang tuyển mộ chiến binh nước ngoài cho cuộc chiến.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi hai bên đều tuyên bố tấn công quy mô lớn vào vị trí của đối phương.

Ukraine tuyên bố tấn công loạt mục tiêu Nga

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 26-12 xảy ra 237 cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine, trong đó hơn 80 cuộc đụng độ diễn ra ở các TP Lyman và Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Bộ này báo cáo một loạt các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu Nga.

“Trong ngày 26-12, các đơn vị thuộc Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tấn công các mục tiêu của đối phương tại Donetsk, một điểm tập trung quân của Lữ đoàn Đặc nhiệm số 14 Nga tại khu định cư Berdianske, cũng như một kho tiếp tế của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 228 tại khu vực Starobesheve. Thương vong của đối phương đang được làm rõ” - thông cáo cho biết.

Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã mất khoảng 1.202.070 binh sĩ kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 840 thương vong trong 24 giờ qua.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh 148 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Chính quyền các địa phương Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga ngày 26-12 đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng tỉnh này đã bị tấn công bằng 3 quả bom dẫn đường KAB, trong đó một quả nhắm vào TP Kharkiv.

Theo ông Syniehubov, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương sau vụ tấn công.

Thị trưởng TP Kharkiv - ông Ihor Terekhov báo cáo rằng một cuộc tấn công đã xảy ra trên “con đường đông đúc nhất” của TP.

Tại tỉnh Cherkasy, miền trung Ukraine, Nga đã tấn công TP Uman bằng tên lửa làm 6 người bị thương, theo thông tin từ Tỉnh trưởng Ihor Tabyrets.

“Theo dữ liệu sơ bộ, ít nhất 50 ngôi nhà đã bị hư hại” - ông Tabyrets cho biết.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper nói rằng các cuộc tấn công của Nga hôm 26-12 đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga kiểm soát thêm 8 cộng đồng trong tuần

Ngày 26-12, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 8 cộng đồng dân cư trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, trong tuần qua, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, nhằm vào các địa điểm công nghiệp quân sự và năng lượng của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào các cơ sở dân sự.

Bộ này cho biết thêm rằng các cuộc tấn công cũng nhắm vào các xưởng lắp ráp và các địa điểm lưu trữ máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine, các nhóm dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo về hoạt động của các nhóm tấn công Nga trong tuần. Theo đó, Cụm tác chiến Bắc của Nga gây ra hơn 1.230 thương vong cho quân đội Ukraine, Nhóm tác chiến phía Tây của Nga hạ hơn 1.515 binh sĩ Ukraine, Cụm tác chiến phía Nam của Nga loại khỏi vòng chiến hơn 1.635 binh sĩ đối phương,...

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 17 UAV của Ukraine trong không phận bán đảo Crimea của Nga và không phận Biển Đen vào sáng 26-12, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Putin nói về ngành công nghiệp quốc phòng Nga

Ngày 26-12, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang hoạt động ổn định và cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Nga các trang bị cần thiết, theo TASS.

“Các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của chúng ta đang hoạt động ổn định và cung cấp cho quân đội đầy đủ mọi loại vũ khí và trang bị cần thiết” - ông Putin nói.

Đồng thời, vũ khí đang được cung cấp “cả cho các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt lẫn cho toàn bộ lực lượng vũ trang”, ông Putin nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc sản xuất các loại vũ khí có nhu cầu cao tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã tăng mạnh kể từ năm 2022.

“So với năm 2022, đến năm 2025, sản lượng các sản phẩm và trang bị đặc biệt cần thiết trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã tăng đáng kể. Sản xuất phương tiện bọc thép tăng 2,2 lần; phương tiện bọc thép hạng nhẹ (xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân) tăng 3,7 lần; và máy bay quân sự tăng 4,6 lần” - ông Putin nói.

Ngoài ra, sản xuất các phương tiện thông tin liên lạc và tác chiến điện tử tăng 12,5 lần; trang bị bảo hộ cá nhân tăng gần 18 lần; còn vũ khí và đạn dược tăng hơn 22 lần, tổng thống Nga cho biết thêm.

Tình báo Ukraine: Nga vẫn đang tuyển mộ chiến binh nước ngoài cho cuộc chiến

Ngày 26-12, các quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine nói rằng Nga đang tiếp tục tuyển mộ một cách có hệ thống người nước ngoài để tham gia cuộc chiến ở Ukraine, theo Kyiv Independent.

Chỉ riêng trong tháng 12, hơn 150 người nước ngoài đến từ 25 quốc gia đã được xác định là được tuyển mộ vào quân đội Nga, và khoảng 200 người khác đang chuẩn bị gia nhập, theo lời ông Oleh Ivashchenko, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine.

Ông Oleh Ivashchenko - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine. Ảnh: CƠ QUAN TÌNH BÁO ĐỐI NGOẠI UKRAINE

Ông Ivashchenko nói thêm rằng các nỗ lực tuyển mộ chủ yếu tập trung ở các quốc gia hậu Xô Viết và các nước ở khu vực Nam bán cầu.

Theo ông Ivashchenko, các khoản ưu đãi tài chính, việc đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga và ân xá cho những người phạm tội đã bị kết án là một trong những động lực chính khiến người nước ngoài gia nhập quân đội Nga.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.