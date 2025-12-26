Sắp có thượng đỉnh Trump-Zelensky tại Florida; Nga-Mỹ điện đàm 26/12/2025 20:44

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sắp gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida, trong khi Nga và Mỹ cũng điện đàm, phát đi tín hiệu ngoại giao mới về khả năng thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ngày 26-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X cho biết Ukraine và Mỹ đã thống nhất về tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước "trong tương lai gần", đồng thời hé lộ khả năng đạt được tiến triển trong đàm phán hòa bình trước thềm năm mới.

"Chúng tôi không lãng phí bất cứ ngày nào. Chúng tôi đã thống nhất về một cuộc gặp ở cấp cao nhất - với Tổng thống Trump trong tương lai gần" - ông Zelensky viết.

"Nhiều vấn đề có thể được quyết định trước năm mới" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Đây được coi là một phần trong các nỗ lực hòa bình mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến quy mô lớn kéo dài gần 4 năm qua của Nga tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrainian Presidential Press Service/EPA

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên sau khi nhận báo cáo cập nhật từ ông Rustem Umerov, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine tại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ thời gian gặp là khi nào.

Tờ The Kyiv Independent sau đó cùng ngày ngày dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận rằng ông Zelensky sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28-12 tới.

Về địa điểm, chia sẻ với phóng viên hôm 26-12, ông Zelensky xác nhận cuộc gặp sẽ diễn ra tại bang Florida (Mỹ).

Trước đó, phóng viên Barak Ravid của tờ Axios cũng đăng tải thông tin trên X rằng địa điểm cuộc gặp là dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump tại bang này.

Hôm 25-12, Tổng thống Ukraine cho biết ông đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ đồng hồ với các đặc phái viên của ông Trump để thảo luận về "một số chi tiết thực chất" của các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

"Chúng tôi thực sự đang làm việc 24/7 để đưa hồi kết của cuộc chiến tàn khốc đến gần hơn, cũng như đảm bảo rằng mọi văn kiện và bước đi đều thực tế, hiệu quả và đáng tin cậy" - ông Zelensky chia sẻ, song không cung cấp chi tiết cụ thể về những nội dung đã được thống nhất.

Ở một diễn biến liên quan ngày 26-12, Điện Kremlin xác nhận đã diễn ra một cuộc điện đàm giữa các quan chức Nga và Mỹ, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại, đài RT đưa tin.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, cuộc trao đổi được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi Moscow hoàn tất việc phân tích các tài liệu do đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Nga, ông Kirill Dmitriev, mang về từ Mỹ.

Ông Peskov cho biết ông Yuri Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga - cùng một số quan chức Nhà Trắng đã tham gia cuộc điện đàm, song không tiết lộ thêm chi tiết.