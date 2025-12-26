Điện Kremlin phản ứng gắt trước bài phát biểu Giáng sinh của ông Zelensky 26/12/2025 05:27

(PLO)- Điện Kremlin cho rằng thông điệp Giáng sinh của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky là kỳ lạ, thiếu sự kiềm chế cần thiết.

Ngày 25-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng bài phát biểu Giáng sinh của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky là "kỳ lạ", qua đó bày tỏ nghi ngờ về khả năng đưa ra các quyết định hợp lý của nhà lãnh đạo này, theo đài RT.

Hôm 24-12, ông Zelensky đăng tải một video trên kênh Telegram cá nhân, trong đó gửi lời chúc người dân Ukraine mùa Giáng sinh 2025 an lành.

Tuy nhiên, trong cùng video, ông Zelensky cũng bày tỏ mong muốn một nhân vật không nêu tên “phải diệt vong”, trước khi kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Đài RT cho rằng nhân vật mà ông Zelensky muốn nhắc tới là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bình luận về đoạn video, ông Peskov cho rằng nội dung này thể hiện sự thiếu chuẩn mực, mang giọng điệu gay gắt và dường như không cho thấy sự kiềm chế cần thiết.

“Người ta phải tự hỏi liệu ông ấy có còn đủ khả năng đưa ra bất kỳ quyết định hợp lý nào hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao hay không” - người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, đề cập các nỗ lực đang diễn ra giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Zelensky chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Peskov.

Moscow cáo buộc Kiev cùng các đồng minh châu Âu nhiều lần làm suy yếu tiến trình hòa đàm bằng những yêu sách không thể chấp nhận.

Trước đó trong tuần, ông Zelensky công bố phiên bản kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm của Kiev, được xây dựng dựa trên đề xuất ban đầu của Mỹ.

Trong văn bản này, tổng thống Ukraine nhấn mạnh việc duy trì quy mô quân đội 800.000 binh sĩ, các bảo đảm an ninh theo kiểu NATO, đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu, cùng hàng trăm tỉ USD đầu tư từ phương Tây.

Kế hoạch này đồng thời loại bỏ các điều khoản liên quan tới quyền sử dụng tiếng Nga và Giáo hội Chính thống Ukraine, thay vào đó là những cam kết chung chung về việc phát triển các chương trình giáo dục nhằm thúc đẩy sự khoan dung và chống phân biệt chủng tộc.

Moscow từ chối bình luận trực tiếp về kế hoạch trên, song cho biết đang tiến hành phân tích.

Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột và phản ánh thực tế lãnh thổ trên thực địa.