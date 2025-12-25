Ông Zelensky phát biểu đầy cảm xúc trước quốc dân đêm Giáng sinh 25/12/2025 05:35

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phát biểu trước toàn quốc vào đêm Giáng sinh trong bối cảnh Ukraine tiếp tục báo cáo về các đợt tập kích quy mô lớn của Nga.

Tối 24-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phát biểu trước toàn quốc vào đêm Giáng sinh, cầu nguyện hòa bình cho Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Zelensky nói rằng đêm Giáng sinh là “khoảng thời gian độc nhất, tràn đầy một bầu không khí riêng, một phép màu rất riêng” khi cả gia đình quây quần bên nhau.

“Tất cả những điều ấy từ trước đến nay luôn là phần không thể tách rời của Giáng sinh Ukraine. Nhưng suốt bốn năm liên tiếp – bốn năm của cuộc chiến tranh toàn diện vì độc lập – đã có những nỗ lực nhằm tước đoạt tất cả những điều đó khỏi chúng ta” - nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phát biểu trước quốc dân vào đêm Giáng sinh. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Ông Zelensky bày tỏ sự đau xót vì Ukraine phải đón Giáng sinh trong một thời khắc khó khăn.

“Đáng buồn thay, không phải ai trong chúng ta tối nay cũng ở nhà. Đáng buồn thay, không phải ai cũng còn một mái nhà. Và đáng buồn thay, không phải ai cũng còn ở bên chúng ta trong đêm nay” - ông nói thêm.

“Chúng ta hạnh phúc khi nghe những giai điệu Giáng sinh, nhưng còn hạnh phúc hơn khi không phải nghe âm nhạc của cái ác – khi không phải nghe tiếng UAV và tên lửa bay trên đầu” - ông Zelensky phát biểu.

Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga pháo kích quy mô lớn bằng hàng trăm UAV Shahed và tên lửa đạn đạo trước thềm Giáng sinh.

“Từ xa xưa, người Ukraine đã tin rằng vào đêm Giáng sinh cánh cửa thiên đàng sẽ mở ra. Và nếu bạn thổ lộ ước mơ của mình, điều đó nhất định sẽ thành hiện thực. Hôm nay, tất cả chúng ta cùng chia sẻ một ước mơ. Và chúng ta cùng gửi gắm một điều ước – cho tất cả chúng ta” - ông Zelensky nói.

“Chúng ta cầu xin hòa bình cho Ukraine. Chúng ta chiến đấu vì hòa bình đó. Và chúng ta cầu nguyện cho hòa bình đó. Và chúng ta xứng đáng có được hòa bình” - ông bổ sung.

Ông Zelensky nói rằng người Ukraine mong ước mọi gia đình đều được sống trong hòa thuận, và mọi đứa trẻ đều được hân hoan với những món quà, nụ cười, cùng niềm tin vào điều thiện và phép màu.

Vị tổng thống cũng bày tỏ hy vọng rằng điều thiện và sự thật sẽ chiến thắng: “Rằng hòa bình sẽ giành phần thắng. Rằng chúng ta vẫn còn. Và rằng Ukraine vẫn còn”.

Theo Kyiv Independent, phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công Ukraine trong những ngày cận kề kỳ nghỉ lễ.

Đợt tấn công mới nhất của Nga ngày 23-12 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Cuộc tập kích, với khoảng 635 UAV và 38 tên lửa, đã nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến các tỉnh Rivne, Ternopil và Khmelnytskyi ở miền tây “gần như hoàn toàn mất điện”, theo Bộ Năng lượng Ukraine.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này vừa thực hiện một đợt tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine vào sáng 23-12.