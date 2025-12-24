Bắc Kinh yêu cầu Ukraine 'sửa sai' liên quan chuyện trừng phạt Trung Quốc 24/12/2025 05:46

Ngày 23-12, Bắc Kinh đã kêu gọi Ukraine “ngay lập tức sửa chữa những sai lầm” sau khi Kiev phát tín hiệu sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân Trung Quốc, theo website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Trung Quốc luôn nhất quán phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh.

“Chúng tôi kêu gọi Ukraine ngay lập tức sửa chữa những sai lầm của mình” - ông Lâm nói thêm, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ “kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và công dân Trung Quốc”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

Trước đó, ngày 22-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đang chuẩn bị một số gói trừng phạt mới.

Các lệnh này dự kiến ban hành trước cuối năm, nhắm vào các tổ chức và cá nhân Nga, cũng như công dân nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ tổ hợp công nghiệp - quân sự của Moscow, trong đó có một số cá nhân Trung Quốc.

Hồi tháng 5, ông Zelensky đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 1 công ty Trung Quốc, nằm trong gói biện pháp trừng phạt nhằm vào 58 cá nhân và 74 doanh nghiệp liên quan ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt đối với một số công ty và cá nhân Trung Quốc, với cáo buộc cung cấp cho Nga các hàng hóa lưỡng dụng, linh kiện hoặc vật liệu được sử dụng trong sản xuất vũ khí.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong xung đột, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Bắc Kinh cũng cho biết ủng hộ lệnh ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch và thúc đẩy đối thoại hòa bình.

Theo đài RT, kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine leo thang vào tháng 2-2022, Moscow và Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác.

Hai nước mô tả quan hệ song phương là quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn”, với kim ngạch thương mại hai chiều vượt 200 tỉ USD trong năm thứ ba liên tiếp.

Trong phiên hỏi - đáp thường niên cuối năm diễn ra tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá quan hệ với Trung Quốc ổn định và dựa trên sự tin cậy, cho biết bộ ngoại giao hai nước duy trì liên lạc thường xuyên và phối hợp lập trường về các vấn đề toàn cầu then chốt.