Rơi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng tham mưu trưởng và nhiều quan chức cấp cao Libya thiệt mạng 24/12/2025 05:33

(PLO)- Thủ tướng Libya xác nhận Tổng tham mưu trưởng Mohammed Al-Haddad cùng 4 sĩ quan cấp cao thiệt mạng trong vụ rơi máy bay gần Ankara sau chuyến công tác.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Libya - ông Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad cùng 4 quan chức quân sự cấp cao đã tử nạn trong một vụ rơi máy bay gần thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 23-12.

Thủ tướng Libya xác nhận thông tin trên và cho biết vụ tai nạn xảy ra sau khi đoàn công tác rời thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), hãng Reuters đưa tin.

"Đây là một sự cố bi thảm và đau xót xảy ra khi đoàn đang trên đường trở về sau chuyến công tác chính thức tại Ankara. Sự mất mát to lớn này là nỗi đau chung của cả dân tộc, của quân đội và toàn thể người dân Libya" - Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah phát biểu.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Libya - ông Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. Ảnh: AFP

Theo xác nhận của Thủ tướng Dbeibah, ngoài Tổng tham mưu trưởng Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, trên chuyến bay định mệnh còn có Tư lệnh Lục quân Libya, Cục trưởng Cục Công nghiệp Quốc phòng, một cố vấn của Tổng tham mưu trưởng và một nhiếp ảnh gia thuộc văn phòng Tổng tham mưu.

Chính phủ cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng cử một phái đoàn chính thức tới Ankara để phối hợp xử lý vụ việc.

Trao đổi với đài truyền hình Libya Alahrar, ông Walid Ellafi - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Truyền thông Lybia - cho biết chiếc máy bay gặp nạn là máy bay thuê từ Malta.

Ông Ellafi thừa nhận giới chức trách chưa có "đủ thông tin về quyền sở hữu hoặc lịch sử kỹ thuật" của phương tiện này, nhưng khẳng định vấn đề sẽ được điều tra làm rõ.

Chính phủ Libya đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân.

Về phía Ankara, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya chia sẻ trên mạng xã hội X rằng chiếc máy bay đã cất cánh từ Sân bay Esenboga (Ankara) lúc 17 giờ 10 (giờ GMT) để trở về thủ đô Tripoli (Libya). Tuy nhiên, tín hiệu liên lạc vô tuyến đã bị mất vào lúc 17 giờ 52 (giờ GMT).

Ông Yerlikaya cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy xác máy bay gần làng Kesikkavak thuộc quận Haymana (Ankara).

Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc máy bay phản lực Dassault Falcon 50 đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp khi đang bay qua vùng trời Haymana nhưng không thể thiết lập liên lạc.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc cho biết đang tiến hành điều tra toàn diện.

Trước khi tai nạn xảy ra, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ông Haddad đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler và người đồng cấp Selcuk Bayraktaroglu, cùng các chỉ huy quân sự cấp cao khác của nước chủ nhà.