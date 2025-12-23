Có tin Iran tập trận tên lửa ở hàng loạt thành phố lớn 23/12/2025 10:23

(PLO)- Truyền thông địa phương và khu vực chia sẻ một số hình ảnh, video cho thấy Iran đã tiến hành tập trận tên lửa ở nhiều thành phố lớn, song truyền thông nhà nước Iran chưa xác nhận thông tin này.

Kênh Bisimchi Media – hãng truyền thông được cho là gần gũi với lực lượng tình báo thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin rằng Iran đã tổ chức các cuộc tập trận tên lửa ở nhiều thành phố lớn của nước này vào ngày 22-12.

Chiều 22-12 (giờ địa phương), Bisimchi Media chia sẻ trên mạng xã hội Telegram một số hình ảnh và video về “các cuộc tập trận tên lửa ở một số khu vực của Iran”, nhưng không nêu rõ địa điểm.

Theo Bisimchi Media, “các loại tên lửa mới đang được thử nghiệm”. Song hãng truyền thông này không nêu rõ chủng loại.

Video được Bisimchi Media chia sẻ trên Telegram kèm chú thích: "Các loại tên lửa mới đang được thử nghiệm". Nguồn: TELEGRAM/Bisimchi Media

Trang tin kinh tế độc lập Eghtesad Online (Iran) dẫn nguồn tin từ lực lượng vũ trang Iran cho biết các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đã diễn ra ở thủ đô Tehran và các thành phố Mashhad, Kermanshad, Mahabad và Isfahan.

Hình ảnh được Bisimchi Media chia sẻ trên Telegram kèm chú thích: "Các cuộc tập trận tên lửa ở một số khu vực của Iran". Ảnh: TELEGRAM/Bisimchi Media

Truyền thông khu vực Trung Đông cũng đưa tin về các vụ phóng tên lửa này.

Theo hãng tin Reuters, truyền thông nhà nước Iran chiều 22-12 đã dẫn lời “các nguồn tin đáng tin cậy” phủ nhận việc thử nghiệm tên lửa và cho biết những hình ảnh được lan truyền là của “máy bay ở độ cao lớn”.

Các thông tin về hoạt động được cho là phóng thử tên lửa mới của Iran xuất hiện chỉ một ngày sau khi đài NBC News hôm 21-12 đưa tin rằng các quan chức Israel lo ngại rằng Tehran đang mở rộng chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo. Chương trình tên lửa của Tehran được cho là đã bị thiệt hại do các cuộc tấn công của Tel Aviv hồi đầu năm nay.

Israel cho rằng việc Iran xây dựng lại các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và sửa chữa hệ thống phòng không là những điều đáng lo ngại hơn so với nỗ lực của Tehran tái thiết các địa điểm làm giàu uranium đã bị Mỹ không kích hồi tháng 6.

Trong cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày 22-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh rằng chương trình tên lửa của Tehran được phát triển để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Iran và rằng khả năng phòng thủ của Iran hoàn toàn không phải vấn đề có thể thương lượng, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.

Hồi đầu tháng 12, lực lượng hải quân của IRGC đã tổ chức một cuộc tập trận kéo dài hai ngày, phóng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào các mục tiêu giả định. Khi đó, truyền thông đã xác nhận thông tin về cuộc tập trận.