NBC News: Israel sắp đề xuất Mỹ các phương án tấn công Iran lần nữa 21/12/2025 05:39

(PLO)- Đài NBC News dẫn lời một số nguồn tin cho biết phía Israel đang chuẩn bị đề xuất Mỹ các phương án tấn công Iran lần nữa, khi lo ngại rằng Tehran đang mở rộng chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo.

Đài NBC News dẫn lời một số nguồn tin cho biết các quan chức Israel lo ngại rằng Iran đang mở rộng chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo – vốn đã bị thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel hồi đầu năm nay. Vì lẽ đó, phía Israel đang chuẩn bị đề xuất Tổng thống Mỹ Donald Trump về các phương án tấn công Iran lần nữa.

Các quan chức Israel cũng lo ngại rằng Iran đang tái thiết các địa điểm làm giàu uranium mà Mỹ đã tấn công trong chiến dịch Midnight Hammer (tạm dịch là Nhát búa lúc nửa đêm) vào tháng 6. Tuy nhiên, phía Israel coi nỗ lực của Iran trong việc xây dựng lại các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và sửa chữa hệ thống phòng không là những điều đáng lo ngại hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay và nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem vào ngày 13-10. Ảnh: Saul Loeb/POOL/AFP

Theo NBC News, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu dự kiến ​​gặp Tổng thống Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) vào cuối tháng 12. Tại cuộc gặp, các nguồn tin cho biết ông Netanyahu dự kiến trình bày với ông Trump rằng việc Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo sẽ đặt ra mối đe dọa.

Chính phủ Israel từ chối bình luận. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Trong cuộc họp báo hôm 18-12, khi được hỏi về cuộc gặp với ông Netanyahu sắp tới, ông Trump cho biết: "Chúng tôi chưa sắp xếp chính thức, nhưng ông ấy muốn gặp tôi". Trước đó, trong bài phát biểu trước toàn quốc qua truyền hình hôm 17-12, ông Trump nói rằng ông đã “phá hủy mối đe dọa hạt nhân của Iran và chấm dứt chiến tranh ở Gaza, mang lại hòa bình cho Trung Đông lần đầu tiên sau 3.000 năm”.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng từng khẳng định Mỹ sẽ có hành động tương xứng nếu Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân.

“Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và chính phủ Iran đã xác nhận rằng chiến dịch Nhát búa lúc nửa đêm đã hoàn toàn phá hủy khả năng hạt nhân của Iran. Như Tổng thống Trump đã nói, nếu Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, địa điểm đó sẽ bị tấn công và sẽ bị xóa sổ” – người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết.