CHÙM ẢNH: Giải cứu cú mèo khỏi lưới tản nhiệt xe hơi 23/12/2025 15:00

(PLO)- Các nhân viên cứu hoả và cứu hộ động vật ở California (Mỹ) đã phối hợp giải cứu thành công một con cú mèo bị kẹt trong lưới tản nhiệt xe hơi.

Các nhân viên cứu hoả và cứu hộ động vật tại bang California (Mỹ) đã giải cứu thành công một con cú mèo bị mắc kẹt trong lưới tản nhiệt phía trước một chiếc xe hơi, hãng tin UPI hôm 22-12 cho hay.

Cán bộ phụ trách truyền thông của Đội Cứu hoả hạt Santa Barbara (bang California) Scott Safechuck chia sẻ trên mạng xã hội X rằng đội của ông đã hỗ trợ các nhân viên cứu hộ động vật ở thị trấn Orcutt trong vùng giải cứu một con cú sừng lớn.

Các nhân viên cứu hoả và cứu hộ động vật ở hạt Santa Barbara (California, Mỹ) hôm 21-12 giải cứu một con cú sừng lớn mắc kẹt trong lưới tản nhiệt xe hơi. Ảnh: X/Scott Safechuck

Theo ông Safechuck, “chủ xe phát hiện con cú trên lưới tản nhiệt sáng 21-12; chưa rõ sự việc xảy ra khi nào và có thể đã xảy ra vào ngày hôm trước”.

Các nhân viên cứu hoả và cứu hộ đã cắt bỏ một phần lưới tản nhiệt của chiếc xe và sau khoảng 30 phút, con cú được giải cứu thành công và ở trong tình trạng tỉnh táo.

Con vật đã được đưa tới trung tâm cứu hộ động vật để các bác sĩ thú ý kiểm tra và tới tối ngày 22-12, chưa có thông tin cập nhật về tình trạng của con vật.

Ông Safechuck chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một con cú mèo mắc kẹt trong xe hơi vì thông thường các tai nạn như vậy thường xảy đến với mèo hay các loài thú khác.

Cú sừng lớn là loại cú mèo lớn nhất ở Bắc Mỹ, có thể nặng tới 2,3 kg với sải cánh dài gần 1,5 m cùng bộ vuốt lớn, khoẻ. Loài này không nằm trong danh sách nguy cấp.