VIDEO: Bạo lực băng đảng lan khắp Mexico sau cái chết của trùm ma tuý El Mencho 23/02/2026 11:28

(PLO)- Các cuộc đụng độ đường phố nổ ra trên khắp Mexico sau khi quân đội tiêu diệt một trùm ma tuý quyền lực có biệt danh là El Mencho.

Các cuộc đụng độ giữa các băng ma túy và lực lượng an ninh đã bùng phát tại nhiều thành phố trên khắp Mexico sau khi một trùm ma túy hàng đầu bị quân đội tiêu diệt, đài RT đưa tin.

Ngày 22-2, Ban Thư ký Quốc phòng Mexico thông báo lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt ông Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh El Mencho, thủ lĩnh băng Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

Ông Cervantes tử vong do vết thương trong một chiến dịch truy bắt tại thị trấn Tapalpa.

Băng nhóm này đáp trả bằng cách phong tỏa đường sá và tấn công các xe tuần tra. Thống đốc bang Jalisco - ông Pablo Lemus Navarro đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Một chiếc xe tải bị hỏng nằm chắn ngang một phần đường cao tốc chính ở Guadalajara (Mexico) ngày 22-2. Ảnh: Al Jazeera

Bạo lực nhanh chóng lan sang các bang Michoacan, Tamaulipas, Zacatecas, Colima và Oaxaca.

Video bạo lực băng đảng lan rộng khắp Mexico. Nguồn: X



Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy xe cộ bốc cháy và các tay súng xuất hiện trên đường phố. Tất cả các chuyến bay đi và đến hai sân bay Puerto Vallarta và Guadalajara đã bị đình chỉ.

Tất cả các chuyến bay đi và đến hai sân bay Puerto Vallarta và Guadalajara đã bị đình chỉ do bạo lực. Nguồn: X

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đã phát cảnh báo an ninh trên toàn quốc, kêu gọi công dân Mỹ tìm nơi trú ẩn, tránh tụ tập đông người và thận trọng.

Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và theo dõi thông tin.

“Ở phần lớn các khu vực trên cả nước, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường” - bà Sheinbaum viết trên mạng xã hội X.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với đài CBS News rằng Mỹ có tham gia vào cuộc đột kích nhằm vào ông El Mencho thông qua lực lượng đặc nhiệm chung chống các băng ma túy do quân đội Mexico và Bộ Tư lệnh Miền Bắc Mỹ thành lập.

Quan chức này mô tả đây là “một chiến dịch quân sự của Mexico”.