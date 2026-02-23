Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết dài ngày 23/02/2026 00:23

(PLO)- Tối 22-2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM tăng cao. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về thành phố sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Video: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết dài ngày

Từ chiều tối, dòng xe máy, ô tô, xe khách từ các tỉnh miền Tây nối đuôi nhau hướng về TP.HCM để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm. Trên nhiều xe máy, người dân mang theo lỉnh kỉnh hành lý, quà quê sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Theo ghi nhận từ khoảng 18 giờ, tại các nút giao Lê Khả Phiêu - Đinh Đức Thiện, Lê Khả Phiêu - Đoàn Nguyễn Tuấn (địa bàn xã Bình Chánh) kéo dài đến khu vực cầu Bình Điền, phương tiện di chuyển đông đúc.

Tại khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông), xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ, các phương tiện phải giảm tốc, di chuyển chậm.