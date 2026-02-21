Chiều mùng 5 Tết, dòng người bắt đầu quay trở lại TP.HCM 21/02/2026 18:34

(PLO)- Sau thời gian nghỉ dài, chiều mùng 5 Tết Bính Ngọ, người dân bắt đầu quay lại TP.HCM qua các cửa ngõ thành phố.

Theo ghi nhận của PLO chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ phía Tây TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Theo đó, các tuyến đường hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM có lượng lớn phương tiện đưa người dân quay lại TP.

So với những ngày trước đó, lượng phương tiện có phần tăng cao đột biến.

Người dân bắt đầu quay lại TP.HCM đi làm, đi học.

Đáng chú ý, khu vực Quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu), đoạn qua xã Bình Chánh hướng về TP.HCM đông đúc xe cộ. Trong khi đó, ở hướng ngược lại thưa thớt, có đoạn vắng bóng xe cộ di chuyển.

Dù không xảy ra ùn tắc kéo dài, song giao thông tại một số giao lộ như Lê Khả Phiêu - Nguyễn Hữu Trí vẫn đông đúc. Các phương tiện di chuyển chậm trong khung giờ cao điểm.

Tương tự, tại Bến xe Miền Tây cũng ghi nhận lượng lớn khách quay trở lại TP.HCM. Khu vực các hãng trả hành khách, đón xe buýt cũng đông đúc nhộn nhịp trở lại.

Anh Nguyễn Văn Huy (Vĩnh Long) cho biết sau một tuần nghỉ Tết, gia đình quyết định quay lại TP.HCM sớm để tránh kẹt xe. Tuy nhiên, ngay từ chiều, các tuyến đường về TP.HCM đều đông đúc, rất may không có tình trạng ùn ứ kéo dài như mọi năm.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TP.HCM sau thời gian nghỉ Tết.

Khu vực Bến xe Miền Tây cũng đông đúc hành khách.

Dự kiến những ngày tới, lượng khách qua bến xe tiếp tục tăng cao.

Dòng người tấp nập quay trở lại TP.HCM sớm.

Khung cảnh trái ngược trên Quốc lộ 1, một chiều vắng bóng phương tiện và hướng ngược lại dòng xe tấp nập.

Cửa ngõ phía Tây TP rất đông phương tiện.

Nhiều người quay trở lại TP.HCM sớm để tránh kẹt xe.