Nhà ga, sân bay nhộn nhịp người dân quay trở lại TP.HCM sau Lễ 2-9 02/09/2025 18:52

(PLO)- Trong ngày cuối nghỉ Lễ 2-9, nhiều người dân đã bắt đầu quay trở lại TP.HCM nên khu vực sân bay, ga Sài Gòn trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn.

Nhiều người dân chọn quay trở lại TP.HCM sau kì nghỉ lễ 2-9 sớm hơn để tránh kẹt xe và thuận tiện cho ngày mai đi làm trở lại.

Ga Sài Gòn đón hàng ngàn hành khách

Ghi nhận của PV PLO lúc 17 giờ, hàng dài xe taxi nối đuôi nhau xếp hàng phía trước cổng ra của ga Sài Gòn, sẵn sàng đón khách quay trở lại thành phố.

Đoàn tàu từ Phan Thiết đón hành khách trở về TP.HCM. Ảnh: THY NHUNG

Đến 17 giờ 10, đoàn tàu mang số hiệu SPT 1 (từ Phan Thiết đến TP.HCM) chính thức cập bến, chuyên chở hàng ngàn hành khách sau kì nghỉ lễ. Bước xuống tàu là những hành khách với hành lý lỉnh kỉnh, ra xe và rời ga.

Tại ga Sài Gòn, hành khách có thể đón xe với hai cổng và nhiều loại phương tiện khác nhau, nên không xảy ra việc ùn ứ, thay vào đó khu vực các cổng của ga khá thông thoáng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc sau kỳ nghỉ 2-9. Ảnh: THY NHUNG

Đại diện ngành đường sắt cho biết từ chiều đến tối ngày 2-9, ga Sài Gòn đón 5 chuyến tàu từ các tỉnh về TP.HCM. Cụ thể, chuyến SPT1 từ Phan Thiết đến lúc 17 giờ 10, SE7 từ Hà Nội đến lúc 17 giờ 35, SPT 3 cũng từ Phan Thiết đến lúc 18 giờ 30. Và 2 chuyến còn lại là SE 5 từ Hà Nội đến lúc 20 giờ 20 và SNT 5 từ Nha Trang đến lúc 22 giờ.

Khu vực ga Sài Gòn có thể lựa chọn xe công nghệ ô tô hay xe máy đều có thể đón tại cửa ga. Ảnh: THY NHUNG

Vào ngày 3-9 lượng tàu bắt đầu đông hơn đến đón người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ.

“Trong ngày mai (3-9) có đến 12 chuyến tàu từ các tỉnh, điểm du lịch đón hành khách trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ như Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết và Hà Nội với hàng ngàn người”, đại diện ngành đường sắt cho hay.

Sân bay cũng bắt đầu nhộn nhịp

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, chiều ngày 2-9 cũng có nhiều chuyến bay từ Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Phú Quốc… hạ cánh, khiến khu vực ga đến bắt đầu nhộn nhịp hành khách chờ lấy hành lý và di chuyển ra ngoài.

Hành khách đang lấy hành lý ký gửi tại nhà ga T3 sau chuyến bay trở lại TP.HCM. Ảnh: THU TRINH

Chị Trần Thị Mai, ngụ phường Long Bình chia sẻ: "Tôi cùng gia đình đi Hà Nội xem diễu hành, về lại TP.HCM đúng cao điểm nhưng thủ tục nhanh gọn, hành khách được hướng dẫn rõ ràng nên không quá vất vả".

Thống kê từ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, cảng khai thác khoảng 725 chuyến bay với hơn 109.000 hành khách.

Khu vực nhà ga T1 cũng bắt đầu nhộn nhịp hành khách. Ảnh: THU TRINH

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, lượng hành khách từ các địa phương trở lại TP.HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp cả bên trong lẫn ngoài nhà ga.

Tại khu vực ga đến, nhiều chuyến bay hạ cánh liên tiếp, hành khách mang theo hành lý xếp hàng chờ lấy đồ, không khí tấp nập. Các hoạt động trong sân bay được điều phối hợp lý, đảm bảo an toàn và thông suốt.