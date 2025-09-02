Sân bay Tân Sơn Nhất cao điểm lễ 2-9 vẫn thông thoáng

Ghi nhận trong sáng 2-9, lối vào nhà ga quốc nội, quốc tế tại Tân Sơn Nhất đều thông thoáng, các quầy thủ tục, khu vực soi chiếu an ninh hoạt động ổn định, không có tình trạng ùn ứ.
Một số du khách tranh thủ về quê từ sớm để tránh cao điểm chiều tối, trong khi nhiều gia đình chọn trở lại TP.HCM ngay sáng 2-9 để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Các chuyến bay quốc tế trong sáng cùng ngày cũng duy trì công suất ổn định, không ghi nhận tình trạng chậm, hủy chuyến đáng kể.
Theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày cuối kỳ nghỉ, cảng khai thác khoảng 725 chuyến bay với hơn 109.000 hành khách. Cụ thể, có 222 chuyến quốc nội đi (25.974 khách) và 219 chuyến quốc nội đến (37.154 khách); 141 chuyến quốc tế đi (23.566 khách) và 143 chuyến quốc tế đến (21.620 khách).
Riêng tại nhà ga T3, dự kiến có 261 chuyến bay nội địa (130 chuyến đi, 131 chuyến đến), phục vụ gần 36.000 hành khách trong ngày 2-9.