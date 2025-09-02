Sân bay Tân Sơn Nhất cao điểm lễ 2-9 vẫn thông thoáng 02/09/2025 14:13

(PLO)- Dù bước vào cao điểm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì tình trạng thông thoáng, không xảy ra ùn ứ như thường thấy những năm trước.

Ghi nhận trong sáng 2-9, lối vào nhà ga quốc nội, quốc tế tại Tân Sơn Nhất đều thông thoáng, các quầy thủ tục, khu vực soi chiếu an ninh hoạt động ổn định, không có tình trạng ùn ứ.

Một số du khách tranh thủ về quê từ sớm để tránh cao điểm chiều tối, trong khi nhiều gia đình chọn trở lại TP.HCM ngay sáng 2-9 để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Các chuyến bay quốc tế trong sáng cùng ngày cũng duy trì công suất ổn định, không ghi nhận tình trạng chậm, hủy chuyến đáng kể.

Theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày cuối kỳ nghỉ, cảng khai thác khoảng 725 chuyến bay với hơn 109.000 hành khách. Cụ thể, có 222 chuyến quốc nội đi (25.974 khách) và 219 chuyến quốc nội đến (37.154 khách); 141 chuyến quốc tế đi (23.566 khách) và 143 chuyến quốc tế đến (21.620 khách).

Riêng tại nhà ga T3, dự kiến có 261 chuyến bay nội địa (130 chuyến đi, 131 chuyến đến), phục vụ gần 36.000 hành khách trong ngày 2-9.

Phương tiện ra vào sân bay Tân Sơn Nhất ổn định, không kẹt xe như những năm trước.

Khu vực trước ga đi trong nước, lượng khách khá đông, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Bên trong nhà ga, hành khách làm thủ tục check-in thuận lợi, không chen chúc.

Tại khu vực nhà ga quốc nội T3, sân bay tân Sơn Nhất, du khách dễ dàng làm thủ tục đi, đến.

Nhà ga T3 thông thoáng dù nhiều hãng hàng không đã chuyển chuyến bay nội địa về đây.

Hành khách chờ nhận hành lý tại băng chuyền ga quốc nội T3 sáng 2-9, khu vực duy trì trật tự và thông thoáng.