Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 130.000 khách/ngày dịp lễ 2-9 22/08/2025 10:51

(PLO)- Trong ngày cao điểm lễ 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón tới 130.000 hành khách/ngày với khoảng 750 chuyến bay.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến trung bình mỗi ngày có khoảng 730 chuyến bay đi và đến, tăng 6% so với hiện tại.

Lượng hành khách qua cảng dự báo đạt 125.000 lượt/ngày, trong đó có 75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế. Riêng hai ngày cao điểm 30-8 và 2-9, con số có thể lên tới 750 chuyến bay và 130.000 hành khách.

Trong ngày cao điểm lễ 2-9, sân bay Tân Sơn Nhất có thể đón 130.000 hành khách/ngày. Ảnh: TT

Để phục vụ tốt nhu cầu tăng cao, Cảng đã phối hợp cùng các hãng hàng không hoàn tất việc chuyển đổi toàn bộ chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines sang khai thác tại nhà ga T3; riêng Vietjet Air vẫn tiếp tục hoạt động tại nhà ga T1.

Cao điểm hè 2024 (22-5 đến 17-8), Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khai thác 60.144 chuyến bay, trung bình 699 chuyến/ngày, phục vụ hơn 10,23 triệu hành khách, tăng 4,48% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế tăng 7,73% và nội địa tăng 2,39%.

Trong kế hoạch phục vụ lễ 2-9, Vietnam Airlines cũng cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với cùng kỳ năm trước.

Hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay trục Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng và các điểm du lịch nội địa như Cam Ranh, Đà Lạt, Huế… với tổng gần 418.000 ghế, tăng 30% so với năm 2024. Ở mảng quốc tế, hãng bổ sung gần 177.000 ghế, tập trung vào các thị trường Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc, tăng 18% so với năm trước.

Tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách được hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện nhờ hệ thống nhận diện sinh trắc học thông minh. Ảnh: TT.

Theo đại diện Vietnam Airlines, các đường bay nội địa du lịch trọng điểm hiện đạt tỷ lệ lấp đầy gần 60% và dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh trong dịp lễ. Các chuyến bay quốc tế đến Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Úc cũng đạt kết quả tích cực, với tỷ lệ lấp đầy từ 60 - 70%.