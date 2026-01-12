Đường lầy lội, ngổn ngang sau mưa lũ 12/01/2026 12:46

(PLO)- Nhiều tuyến giao thông miền núi tỉnh Quảng Ngãi lầy lội, ngổn ngang đất đá, nhiều vị trí sạt lở gây khó khăn cho người đi đường.

Những đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến giao thông miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, các địa phương và ngành chức năng đặt mục tiêu tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khơi thông đường sá, bảo đảm an toàn giao thông và sinh kế cho người dân.

Nhiều vị trí sạt lở vẫn còn đầy đất đá trên đường, ngành chức năng nỗ lực thông đường tạm để người dân di chuyển.

Sau mưa lũ, xã miền núi Tây Trà là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất về hạ tầng giao thông. Toàn xã ghi nhận 38 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó có 12 điểm sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt hoàn toàn nhiều tuyến đường nội bộ và đường liên xã.

Đáng chú ý, Tỉnh lộ 622B, tuyến giao thông độc đạo kết nối xã Tây Trà với xã Tây Trà Bồng liên tiếp bị sạt lở tại nhiều vị trí. Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt hằng ngày của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Theo phản ánh của người dân, có những đoạn sạt lở chiếm gần hết mặt đường, phương tiện tải trọng lớn không thể qua lại, các phương tiện nhỏ phải chờ dọn đất đá mới có thể lưu thông, khiến thời gian di chuyển kéo dài và tiềm ẩn rủi ro.

Chính quyền xã Tây Trà cho biết, riêng các tuyến đường do xã quản lý đã ghi nhận 38 điểm sạt lở. Trong đó, tuyến đường từ trung tâm xã Tây Trà đi xã Trà Xinh cũ bị ảnh hưởng nặng nhất, cần sớm được xử lý để bảo đảm giao thông thông suốt.

Từ nguồn kinh phí hơn 5 tỉ đồng do tỉnh Quảng Ngãi phân bổ để khắc phục hậu quả thiên tai, xã Tây Trà đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung xử lý các điểm sạt lở. Ưu tiên những vị trí xung yếu nhằm bảo đảm thông xe cơ bản, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm.

Đối với Tỉnh lộ 622B, Sở Xây dựng đang trực tiếp triển khai phương tiện, máy móc thi công. Với những điểm sạt lở lớn cần gia cố lâu dài, các giải pháp kỹ thuật đang được phối hợp triển khai nhằm sớm hoàn thành việc khắc phục, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại xã Tây Trà Bồng, mưa lũ cuối năm 2025 cũng gây sạt lở 67 điểm trên các tuyến giao thông. Đến nay, các tuyến đường thuộc phạm vi xã quản lý đã được khắc phục cơ bản. Tuy nhiên, một số tuyến đường do các sở, ngành đầu tư vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Chính quyền xã Tây Trà Bồng đã có văn bản kiến nghị đơn vị liên quan sớm triển khai khắc phục các điểm sạt lở còn tồn tại, nhất là tại tuyến đường thuộc thôn Tre.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh yêu cầu việc khắc phục các hư hỏng do thiên tai trong năm 2025 phải hoàn thành cơ bản trước Tết Bính Ngọ 2026.