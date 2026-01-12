Hơn 20 năm chờ bồi thường thu hồi đất, cuối cùng chỉ nhận được đất 'treo' 12/01/2026 06:00

(PLO)- Ông Trinh bị thu hồi đất từ năm 2001, nhưng lô đất ông được bồi thường lại nằm trong quy hoạch đất chuyên dụng; chính quyền hứa khi quy hoạch thay đổi sẽ xem xét cấp giấy, còn bao giờ quy hoạch thay đổi thì chưa biết.

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Văn Trinh (thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết gia đình ông bị thu hồi đất hồ tôm phục vụ dự án từ năm 2001 nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất bồi thường, chưa được cấp giấy chứng nhận đối với lô đất đã bốc thăm và được công nhận kết quả.

Ông Phạm Văn Trinh đã nhiều năm đòi bồi thường lô đất hồ tôm bị thu hồi nhưng chưa có kết quả. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bốc thăm trúng... đất quy hoạch nên không được cấp sổ

Theo ông Trinh, năm 2001, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi 14.000 m2 đất thuộc thửa đất 352, tờ bản đồ số 10, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn của 37 hộ dân tại đây để thực hiện dự án. Tuy nhiên, dự án đi vào hoạt động từ năm 2002 đến 2006 thì ngừng.

Tháng 3-2006, 32 hộ dân trong số 37 hộ có đất bị thu hồi đã khiếu nại việc thu hồi đất; riêng hộ ông Trinh và bốn hộ khác do được chính quyền vận động, thuyết phục chờ giải quyết nên đã không tham gia khiếu nại.

Sau đó, năm hộ dân không tham gia khiếu nại đã không có tên trong danh sách được trả đất nên cả năm hộ khiếu nại.

Hiện trạng khu đất được thu hồi để làm dự án nuôi tôm hiện nay. Vị trí khoanh đỏ là lô đất bị thu hồi của ông Trinh. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cuối năm 2020, UBND huyện Bình Sơn (cũ) ban hành kết quả giải quyết, yêu cầu UBND xã Bình Châu cũ công nhận năm hộ dân có đất thuộc dự án, đồng thời thực hiện giao đất nông nghiệp từ quỹ đất của xã.

Đến năm 2023, năm hộ dân được bốc thăm vị trí giao đất. Gia đình ông Trinh bốc thăm trúng thửa đất số 1711, diện tích 336,8 m² tại thôn Châu Thuận Nông.

Lô đất 1711 ông Trinh bốc thăm trúng nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nằm trong quy hoạch đất chuyên dụng.

Trong khi bốn hộ dân còn lại đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hộ ông Trinh bị dừng lại với lý do không có người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Gia đình ông sau đó tiếp tục bổ sung hồ sơ, chứng minh con trai ông không có việc làm ổn định, trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đến năm 2025, địa phương xác nhận hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì lại phát sinh vướng mắc mới: Thửa đất 1711 nằm trong quy hoạch đất chuyên dụng, không đủ điều kiện cấp sổ...

“Tôi đã gương mẫu không khiếu nại suốt thời gian dài. Sau đó, được bốc thăm đất bồi thường để tiếp tục sản xuất, tôi vui mừng vô cùng vì nghĩ rằng cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết. Tuy nhiên, đến nay quyền lợi của tôi vẫn còn treo lơ lửng. Tôi mong sớm được giải quyết cấp giấy để không còn phải chờ đợi nữa” - ông Trinh nói.

Ông Trinh mong muốn chính quyền sớm cấp giấy chứng nhận cho gia đình mình.

Chính quyền đề xuất hai phương án giải quyết

Trao đổi với PV, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho hay địa phương đã nắm thông tin và nhiều lần làm việc với ông Trinh để tìm hướng giải quyết.

Theo ông Chí, tại thời điểm thu hồi đất, gia đình ông Trinh không có người trực tiếp sản xuất nông nghiệp nên chưa đủ điều kiện giao đất. Sau này, khi con trai ông Trinh đủ điều kiện, địa phương tiến hành rà soát thì phát hiện thửa đất 1711 vướng quy hoạch đất chuyên dụng.

“Xã đã trao đổi với ông Trinh việc tiếp tục sử dụng đất. Việc giao đất và cấp giấy trái quy hoạch là không phù hợp quy định. Khi quy hoạch thay đổi, xã sẽ xem xét giao đất, cấp giấy. Trường hợp không thể, địa phương sẽ tìm vị trí khác để hoán đổi” - ông Chí nói.

Ông Nguyễn Hồng Vân, Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Sơn, cho biết UBND xã đã đề xuất hai phương án giải quyết. Trước mắt, ông Trinh vẫn được sử dụng thửa đất 1711 và được hỗ trợ đăng ký hồ sơ địa chính. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch, ông Trinh vẫn được bồi thường theo quy định.

“Trong thời gian tới, nếu địa phương bố trí được quỹ đất phù hợp quy hoạch, xã sẽ đề xuất đổi thửa đất khác cho ông Trinh và thực hiện cấp giấy chứng nhận. Chúng tôi không né tránh trách nhiệm và vẫn đang tìm hướng giải quyết cho công dân” - ông Vân khẳng định.