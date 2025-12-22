23 hộ dân bị chính quyền 'quên' hỗ trợ nhiều khoản khi thu hồi đất 22/12/2025 06:35

(PLO)- 23 hộ dân ở Đắk Lắk mất một số các chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất đã thắng kiện nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành án.

Ngày 21-12, thông tin từ UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thi hành án các bản án có hiệu lực pháp luật, liên quan dự án Khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An.

Tuy nhiên, đã quá thời gian chi trả, người dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

Nhiều mục hỗ trợ bị bỏ qua

Theo hồ sơ, năm 2021, UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ), lần lượt ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi 21 ha đất trồng cà phê, sầu riêng để thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An.

Người dân dọn dẹp đồ đạc sau khi bị cưỡng chế thu hồi đất tại dự án. Ảnh: T.T

Tuy nhiên, trong phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, UBND TP Buôn Ma Thuột không phê duyệt các chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm… đối với người dân bị thu hồi đất.

Tại Quyết định số 6680/UBND ngày 22-9-202, UBND TP Buôn Ma Thuột phê duyệt khoản bồi thường hơn 11 tỉ đồng để thu hồi đất của 22 hộ dân, một tổ chức (sau đây gọi chung là 23 hộ dân) nhằm thực hiện dự án. Theo quyết định này, UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ phê duyệt các khoản bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật, kiến trúc, cây trồng.

Không đồng tình với các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, nhiều người dân bị thu hồi đất đã khởi kiện UBND TP Buôn Ma Thuột ra tòa.

Nhà rẫy của người dân bị tháo dỡ để xây dựng khu đô thị. Ảnh: T.T

Từ năm 2022 và 2023, TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành nhiều bản án, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người dân.

Các cấp tòa tuyên hủy một phần quyết định 6680 của UBND TP Buôn Ma Thuột, buộc UBND TP Buôn Ma Thuột bổ sung hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân bị thu hồi đất.

Trong năm 2023, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk ban hành nhiều quyết định buộc thi hành án đối với UBND TP Buôn Ma Thuột. Thế nhưng vì nhiều vướng mắc, việc thi hành án kéo dài, khiến người dân có nhiều đơn thư.

Đến nay, khi không còn chính quyền cấp huyện, trách nhiệm thi hành các bản án liên quan dự án trên được chuyển giao cho UBND phường Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt hỗ trợ, bồi thường thêm 26 tỉ đồng

Ngày 12-11 vừa qua, UBND phường Buôn Ma Thuột đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 26 tỉ đồng để thi hành án đối với các bản án có hiệu lực, liên quan dự án Khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An.

Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk ban hành nhiều quyết định buộc thi hành án. Ảnh: T.T

Trong đó, có hơn 24,8 tỉ đồng được phê duyệt nhằm thực hiện các chính sách hỗ trợ (hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm…) khi nhà nước thu hồi đất đối với 23 hộ dân.

Theo kế hoạch, phương án trên được thực hiện trong năm 2025 do chủ đầu tư dự án là Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành chi trả. Thời gian thực hiện được tính trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quyết định phê duyệt có hiệu lực (12-11-2025). Đến nay đã quá hạn nhưng chủ đầu tư vẫn chưa chuyển tiền, người dân vẫn chưa được bồi thường.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Ban QLDA Buôn Ma Thuột cho biết hiện Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành chưa chuyển kinh phí nên đơn vị chưa thể chi trả cho người dân theo kế hoạch.

Mặt ngoài của dự án Khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An. Ảnh: T.T

PLO đã liên hệ với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành để nắm thêm thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

Theo anh Giang Đình Điệp (người có đất bị thu hồi tại dự án), sau khi bị thu hồi đất, gia đình anh không đồng tình phương án bồi thường nên đã khởi kiện và thắng kiện.

Vẫn lời anh Điệp, theo phương án được phê duyệt gia đình anh được bồi thường, hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng để thi hành án.

“Trước đây, vì bị cắt hết các chính sách hỗ trợ nên tôi chỉ được bồi thường khoảng 500 triệu đồng khi thu hồi đất. Sau khi thắng kiện, tôi được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ thêm hơn 1 tỉ đồng liên quan các chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm…”, anh Điệp nói.

Tương tự, gia đình ông Lê Khắc Đệ, Nguyễn Thụy Ngọc Kim Tuyền cũng được phê duyệt bồi thường mỗi hộ trên 1 tỉ đồng để thi hành án liên quan dự án nói trên.

Khu vực trong dự án. Ảnh: T.T

“Nếu không khởi kiện thì chúng tôi bị mất trắng khoản tiền trên. Đó là các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất chúng tôi đáng được hưởng. Tuy nhiên, khi thực hiện thu hồi đất, các đơn vị liên quan đã lãng quên, khiến chúng tôi mất rất nhiều thời gian, công sức để đòi lại công bằng”, ông Đệ nói.